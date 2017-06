Der Mutti-Pass ist ausgefüllt und die Kinder wurden mit Camping-Ausrüstung am Gelände des Southside-Festivals abgesetzt. Zuhause auf dem Sofa bohrt dennoch die Frage: Was macht der Nachwuchs auf dem Festival eigentlich so, wie geht es dort zu? Wir haben einen Tag mal grob skizziert.

Die Ankunft

Auf dem Campingplatz

Zu den Konzerten

Nach den Konzerten

Ernährung und Hygiene

Das Fazit

Komisches Gefühl: Man selbst sitzt zuhause und das Kind besucht eines der größten Musikfestivals in Süddeutschland. Mit Tausenden Menschen verbringt es einige Tage auf einem Campingplatz, tanzt vor großen Bühnen zu Rockmusik und benimmt sich vermutlich ein wenig ausgelassener als üblich. Dennoch ist das kein Grund zur Sorge. Damit man sich einen Eindruck verschaffen kann, wie es auf dem Flugplatzgelände bei Neuhausen ob Eck so abläuft, haben wir aufgeschrieben, wie ein typischer Festivaltag so ablaufen kann.So ein Festival beginnt meist mit Stau und langen Wartezeiten - klar, wenn tausende Menschen gleichzeitig in Neuhausen ob Eck einfallen, kann es zeitweise mal etwas dauern. Das ist aber nicht weiter tragisch. Denn die Festivalbesucher haben jede Menge Ausdauer und gute Laune im Gepäck.Erster Halt: Campingplatz. Dort gilt es, schnell einen geeigneten Platz für das Zelt auszuspähen. Wichtig ist dabei, sich direkt irgendwelche Anhaltspunkte in der Landschaft zu merken, um nicht die Orientierung zu verlieren. Denn die Umgebung verändert sich hier im Minutentakt. Wo am Abend vorher noch freier Blick auf die Landebahn des Flughafens (das Southside findet auf einem Flughafengelände statt) möglich war, stehen schon bald weitere Zelte und viele Besucher richten sich schon wohnlich ein. Dazu gehören Fahnen, Campingstühle, aufblasbare Sofas und vieles mehr. Auf engstem Raum entsteht temporär eine Kleinstadt mit etwa 60.000 Bewohnern.Nicht nur die Konzerte sind es, die ein Festival zu dem werden lassen, was es ist. Der Spaß besteht auch darin, sich auf andere Menschen einzulassen, sich mit ihnen zu unterhalten und sie kennenzulernen.Der Mikrokosmos Campingplatz bietet dafür die besten Möglichkeiten. Hier hat man eben auch Nachbarn oder kann spazieren gehen. Allein das Umherwandern durch die Gassen zwischen den Zelten ist interessant: Es wird gegrillt, getrunken, musiziert, Flunkyball gespielt , sich unterhalten und vieles mehr. Schon wenn die ersten Zelte aufgebaut sind, herrscht hier meist eine gute Stimmung. Gerade sie wird von etlichen Fans ganz besonders geschätzt. Da kommt es schon mal vor, dass aufgrund des Campingplatz-Spaßes gar der Auftritt einer Band vergessen wird.Gegen Freitagmittag, spätestens am Nachmittag machen sich die ersten Besucher auf in Richtung Veranstaltungsgelände, dem Bereich, in dem die Bühnen stehen und wo die Konzerte stattfinden. Dort geht es erneut durch Sicherheitskontrollen, denn die Festivalbühnen sind strikt vom Campingbereich getrennt. Danach macht man es sich vor einer der großen Bühnen gemütlich, oder schaut im Partyzelt vorbei. Mittags ist vor den Bühnen auch noch genug Platz, um sich hinzusetzen und den eher unbekannteren Bands zuzuhören. Hier gilt es dann auch, sich mit den Tücken des Wetters auseinander zu setzen. Vor den Bühnen steht man ohne jegliche Überdachung auf einer offenen Fläche. Das relativiert sich jedoch im Laufe des Tages: Die Bands werden immer prominenter und immer mehr Besucher scharen sich um die Bühnen. Je nachdem, wie weit nach vorne man sich als Zuschauer wagt, kann es da sehr eng werden. Allerdings ist die Hilfsbereitschaft unter Festivalbesuchern immer sehr hoch: Geht es jemandem in der Menge nicht so gut, wird ihm auch schnell herausgeholfen. Die Bands spielen dann bis spät in die Nacht hinein. So ein Tag ist körperlich ganz schön anstrengend, die Füße tun weh und wenn es nicht regnet, dann hat sicher die Sonne für einige rote Stellen auf der Haut gesorgt. Dennoch: Das macht Spaß.Da wird meist noch weiter gefeiert. Haben die letzten Bands für den Tag gespielt, strömt der Großteil der Besucher wieder zurück in den Campingbereich. Dort läuft noch bis weit in die Morgenstunden hinein Musik oder es wird sich unterhalten. Im Zelt so richtig erholsam schlafen? Ist nicht wirklich möglich. Morgens heizt die Sonne das Zelt meistens so stark auf, dass man das Zelt auch nach wenigen Stunden Schlaf wieder verlässt. Davon abgesehen: Niemand geht auf das Southside, um zu schlafen.Wenn einige Tage ausgelassen gefeiert wird, dann kostet das Energie und es müssen Abstriche gemacht werden. Unter die Räder kommen da meistens die Vollwertkost und die Körperhygiene. Obwohl es ausreichend Duschmöglichkeiten und Waschbecken gibt, vertreten einige Konzertgänger die Ansicht, dass auf einem Festival gar nicht geduscht werden sollte. Muss nicht heißen, dass das jeder so macht, aber kann eben durchaus mal vorkommen. Klar ist es gesünder, mal in einen Apfel zu beissen, Vollkornbrot zu kaufen und regelmäßig Gemüse zu essen - auf einem Festival läuft das jedoch meist anders: Hauptanteil der Ernährung sind meistens Steaks oder Konservenware (Ravioli sind ein Muss!). Zur Abwechslung darf es zwischendurch aber auch mal ein Burger oder eine Grillwurst von den Ständen auf dem Festivalgelände sein. Nicht immer hat man Zeit, um auch noch selbst zu kochen. Einfach dran denken: Es geht ja nur drei Tage so.Den Besuchern des Festivals ist es vor allem wichtig, gemeinsam eine gute Zeit zu haben und friedlich miteinander zu feiern. Wie die Festival-Geschichte zeigt, funktioniert das auch immer sehr gut. Einzige Wehrmutstropfen sind Unwetter, die bereits zu Festivalabbrüchen geführt haben. Auf solche Eventualitäten sind die Organisatoren allerdings gut vorbereitet. Wenn der Nachwuchs schließlich wieder zuhause ankommt oder vor Ort abgeholt wird, dann ist er müde, erschöpft, vermutlich ein wenig schmutzig und meistens sicher sehr glücklich über drei intensive Tage.