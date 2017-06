Neuhausen ob Eck Landesgartenbauverband eröffnet sein drittes Kompetenzzentrum in Neuhausen ob Eck

Landesgartenbauverband eröffnet sein drittes Kompetenzzentrum in Neuhausen ob Eck

Die gärtnerische Idylle rund um das Vereinshaus "Alpenblick" erfährt so nicht nur eine Wertschätzung, sondern wird künftig auch Treffpunkt für die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder.

Neuhausen ob Eck (hd) Auf dem vereinseigenen Grundstück haben die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Neuhausen ob Eck (OGV) eine gärtnerische Idylle um das Vereinshaus "Alpenblick" geschaffen. Dieses Kleinod erhält seit dem Wochenende noch mehr Wertschätzung. Der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL) hat hier sein drittes Kompetenzzentrum für Obst und Garten im Beisein zahlreicher Gartenfreunde eröffnet. LOGL-Vizepräsidentin Sigrid Erhardt bezeichnete die Kompetenzzentren, insgesamt werden künftig sieben im Land Baden-Württemberg verteilt sein, als wichtigen Schritt für den Landesverband. "Damit die Arbeit für Menschen und Natur viele Früchte trägt" war das Leitwort ihrer Ausführungen.

Gleichzeitig wurde auch der "Tag der offenen Gartentür" eröffnet. Die Kompetenzzentren nahe an der Basis sollen für alle LOGL-Mitglieder erreichbar sein und eine kompetente Unterstützung bei der Bewältigung der vielseitigen Aufgaben bieten. Qualifizierungslehrgänge zum "Obst- und Gartencoach" werden stattfinden. Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald bezeichnete das Haus "Alpenblick" des OGV Neuhausen ob Eck als eine gute Wahl des Landesverbandes für die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften und bestätigte dem örtlichen Verein eine vorbildliche Arbeit in der Pflege von Streuobstwiesen.

Eine enge Verbindung besteht zwischen LOGL und dem Landwirtschaftsamt, was Winfried Schwarz in Vertretung von Landrat Stefan Bär und als Leiter des Landwirtschaftsamtes Tuttlingen betonte. Hausherr und OGV-Vorsitzender Alfred Schaz führte die Gäste durch den Vereinsgarten mit Obstbäumen, Beerensträuchern, Erd- und Hochbeeten, nachdem LOGL-Geschäftsführer Rolf Heinzelmann das Konzept des Kompetenzzentrums vorgestellt hatte. Zahlreiche Besucher nahmen das Angebot des Tags der offenen Gartentür am Sonntag für einen Erfahrungsaustausch wahr.

