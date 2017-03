vor 11 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Neuhausen ob Eck Kreisverkehr in der Ortsdruchfahrt: Gemeinderat entscheidet sich für Sparlösung

Mit etwas Glück bekommen die Neuhauser noch in diesem Jahr ihren Kreisverkehr in der Ortsmitte. "Etwas Glück" ist deshalb erforderlich, weil erst noch mit der Bieterfirma verhandelt werden muss, ob sie den Auftrag auch in abgespeckter Version haben möchte. Die Alternative zu diesen Gesprächen wäre, wie Bürgermeister Hans-Jürgen Oßwald zu Protokoll gab, die Aufhebung der bisherigen Ausschreibung und eine Neuausschreibung der Arbeiten. Damit wäre ein Baubeginn in diesem Jahr definitiv nicht mehr möglich. Die Ausschreibungsergebnisse lagen rund 400 000 Euro über dem Planansatz.

