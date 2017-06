Neuhausen ob Eck Im Zeichen der Vielfalt - Das Konzerttagebuch zum Southside-Sonntag

Wem wollen wir etwas vor machen: Der abschließende Konzerttag stand klar im Schatten der beiden (ehemaligen?) Kultbands Blink 182 und Linkin Park, meint unser Kritiker Jeremias Heppeler.

Der Superstar „In The Making“ – Lorde

Zwei wie Pech und Schwefel – Royal Blood

Spielt endlich eure Hits – Maximo Park

Der Michael Jordan der Bühnenpräsenz – Future Islands

Der würdige Abschluss

Doch auch auf den anderen Bühnen ging ordentlich die Post ab: Auf der Bluestage spielten mit Lorde und Halsey die beiden poppigsten Acts des gesamten Festivals zum Tanz auf, ansonsten kamen vor allem die Indie-Jünger bei Konzerten von Maximo Park, Editors oder den Future Islands auf ihre Kosten. Doch schmeißen wir uns direkt ins Gedränge:International ist die Neuseelänserin Lorde längst ein Superstar, die dieses Jahr bei legendären Festivals wie dem Coachella oder dem Lollapaloza bereits in vorderster Front die Lineups anführte (von Grammyauszeichnungen, unzähligen Platin Platten und Abermillionen von Klicks fangen wir gar nicht erst an). Insofern erscheint es mehr als beachtlich, dass es den Southside-Bookern gelang, den Popstar auf einen 16.15 Bluestage-Slot zu buchen. Und Pop, das zeigten in der Vergangenheit auch bereits Konzerte von Katy Perry und Konsorten, kann einem Festival der Marke Southsidenur gut tun. Live liefert Lorde dann eine beachtliche Leistung, muss sie die Aufmerksamkeit des Publikums doch ganz alleine abfangen. Im Vergleich zu ihren Blockbuster Auftritten im englischsprachigen Ausland fährt sie jedenfalls die abgespeckte Schiene. Soll heißen: Nur DJ und Stimme! Letztere wird allerdings aufgeblasen von einem ganzen Paket an Soundeffekten und Verzerrern, welche das zuckelnde Stimmorgan recht geschmeidig umschmeicheln. Dazu bewegt sich die Protagonistin wie es sich für eine Superstar in Spe gehört.Jede Bewegung scheint eine Bedeutung zur haben, jedes Zucken untermalt eine lyrische Sequenz. Eine willkommene Klangabwechslung und ein gekonnt gesetzter Farbtupfer im graustufigen Programm, das sich vor allem auf konzentriertes Gitarren- und Beatgeschiebe beschränktZweierkombos bestehend aus einem Saitendompteur und einem Schlagzeuger haben den Rock'Roll-Markt in den vergangen Jahren ganz schön durcheinander gewirbelt. Den Anfang machten die White Stripes, gefolgt von den Black Keys - und mit Royal Blood steht bereits das nächste Duo in den Startlöchern bereit. Die beiden Briten sind auf der Insel längst eine beachtliche Nummer und beweisen am Southside in ihrer kompakten Stunde Spielzeit wieso. Dabei vereinigen die Royals (sorry, ein besserer Spitzname ist uns auf die Schnelle partout nicht eingefallen) die Eigenschaften ihrer Brüder und Schwestern im Geiste: Ein Schlagzeuger, der innerhalb der zweiköpfigen Konstellation dazu gezwungen ist viel mehr Verantwortung zu über nehmen und ein Frontmann, der gleichermaßen der erdenden Part des Bassspielers über nehmen muss, aber auch für die konzentrierten Ausbrüche zuständig ist. Umso beachtlicher ist das Ganze, weil Mike Kerr das Kunststück auch noch in bester Lemmy-Manier nur mit einem Bass durchzueht. Natürlich besitzt ein solches Konstrukt ganz klare Grenzen, aber bei Royal Blood überwiegt eben die schiere, rohe und ungezügelte Freude an harter Gitarrenmucke, die sich immer wieder aufs neue in Richtung Stoner, Rock'N'Roll und Punkrock rückverankert. So entsteht ein dreckiger Hybrid, der gar keine Gefangene macht und in Kombination mit den konsequent durchkombinierten Hymnen exzellent auf der großen Festivalbühne abgeht.Es liegt in der Natur der Sache, das man sich an einem anstrengenden Konzerttag vor allem auf jene Songs freut, die einem schon von vorneherein am Herzen liegen. Dieser Umstand potenziert sich im Bezug auf Maximo Park ins grenzenlose. Denn die britischen Indierocker haben vor einem gefühlten Jahrzehnt ein fantastisches Debütalbum in die Musikwelt gejagt, während auf den nachfolgenden Scheiben vor allem generisches Alternativegedudel mit vereinzelten Lichtblicken folgte. Das führte unter anderem dazu, dass die Band sich vom einstigen Bluestage-Headliner zum Spätnachmittsgsact auf der Redstage zurück entwickelte. Dem Publikum ist es deshalb anzumerken, dass es recht schamlos auf die klassischen Smashhits wartet und ansonsten eher gelangweilt herum lungert. Die Klassiker schlagen dafür selbstverständlich ein wie einst Mario Baslers Eckstösse! „Books From Boxes“, „Our Velocity“ und das alte Schlachtross „Apply Some Pressure“ sind waschechte Legenden des Indiediskurs und bringen die freudige Meute ordentlich zum köcheln. Der Rest der Show fällt leider massiv ab - auch weil die Bühnenpräsenz von Frontmann Paul Smith ziemlich zu wünschen übrig lässt.Während auf der blauen Bühne die Krawall-Pumper Axwell Λ Ingrosso ein wirklich unsägliches Magengeschwür von Konzert zum Besten geben, erleben einige Ausgewählt im roten Zelt eine der besten Shows des Wochenendes. Wer die Future Islands in kompakten Sätzen beschreiben will, der scheitert meistens mit wehenden Fahnen. Das hört sich dann in etwa so an: „Puh, das ist so eine Indieband, aber hm, irgendwie anders. Also total sphärisch. Und melancholisch. Und dann ist da natürlich der Sänger. Der lebt seine Musik wie kein Zweiter. Alleine die Tanzmoves sind den Konzertbesuch wert.“ Und ja: Samuel T. Herring ist so etwas wie der Michael Jordan der Bühnenpräsenz. Herring geistert wie ein angeschossenes Raubtier über die Bühne. Fixiert minutenlang sein Publikum, als würde er mit Einzelnen sprechen. Er schmeißt sich auf die Bühne, schlägt sich aufs Herz, wackelt mit dem Hintern. Dazu spielen seine drei total zurückhaltenden Bandkollegen einen herzzereissenden Disco-Indie voller 80er Jahre Anleihen. Die Kombination aus diesen beiden Bauteilen kann Welten versetzen – zumindest für den Moment. Alle Unwissenden seien an dieser Stelle aufgefordert mindestens ein Future Islands Live Video zu schauen.Man kann über Linkin Park denken was man will, aber die Band aus Los Angeles machte ein komplettes Musikgenre salonfähig. Crossover und Nu Metal wäre ohne Chester Bennington und seine Mannen Ende der 90er wohl als uninspirierte Szenelaune abgetan worden. Linkin Park aber lieferten Hits am Fließband und zwar Hits, wie man sie zuvor noch nie gehört hatte. Am Southside beweist die Band, das ihr Musikentwurf auch eineinhalb Jahrzehnte später nur wenig von seiner Präsenz gezeigt hat – obwohl das aktuelle Album ordentlich in den Sand gesetzt wurde und das Southside-Set eindeutig zuviele belanglose Halbballaden präsentiert. Sobald Linkin Park aber die Zügel anziehen und mit Energie los schreddern, fühlt man sich als Endzwanziger ruckzuck wieder wie 15. Der Sound der Show macht mächtig Druck und die versammelte LP-Riege stellt (im krassen Gegensatz zu den echt laschen Blink 182) ihre Livequalitäten offen und mit ungespielter Spielfreude zur Schau.