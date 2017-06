Neuhausen ob Eck Herzschmerzpop und In-Die-Fresse-Rock  Das Konzerttagebuch vom Southside-Freitag

Der Southside-Freitag 2017 ist bereits Geschichte und den Besuchern wurde gleich am ersten Tag eine ganze Menge geboten. Wir blicken zurück.

Der ideale Einstieg – Tall Heights

Der Act, mit dem man am liebsten ein Bier trinken möchte – Seasick Steve

Der Rohrkrepierer – 257ers

Der Stimmungstornado – Wolfmother

Fast hatte man das Gefühl, dass die Southside-Macher ihr Publikum nach der Unwetter-Absage im vergangenen Jahr möglichst smooth in den ersten Festivaltag starten lassen wollten. Mit Tall Heights und Passenger eröffneten gleich zwei zärtliche Gefühlsgranaten-Barden den Konzertereigen. Im Kontrast dazu ließ Headliner Casper es bei seiner Show dermaßen krachen... Neben den ganz großen Namen gab es für die Musikliebhaber eine Menge zu entdecken – wir blicken zurück auf einige bemerkenswerte Konzerte.Jaja, eigentlich hat man das ja alles schon zigfach gehört. Eine Brise dahin gehauchte Träumerlyrics, ein paar zittrige Gitarren und ein zerbrechlich zusammen geklebtes Elektrogerüst. Die gängige Indieblaupause erfinden die Tall Heights definitiv nicht neu, viel eher bedient sich das Duo mit Bandverstärkung recht schamlos bei Genregrößen wie Alt-J oder Passenger, die jeweils auch noch die Bluestage an diesem Freitag enterten. Trotzdem fällt diese Band keinesfalls durch die Streben des Indie-Folk-Singer-Songwriter-Gullideckels. Das liegt daran, dass Tall Heights durch ihren zweistimmigen Gesang und den Einsatz eines massiven Kontrabass (der aber selbstredend nur mit feinfühligsten Berührungen angepackt wird) genug individuelle Soundmarker besitzt und trotz aller Schwere in der Präsentation eine gewissen kompositionelle Leichtigkeit zur Schau stellt.Für das bestens gelaunte Festivalpublikum jedenfalls bietet das Konzert einen idealen Einstig. Eine laue Sommerbrise streicht über die schweißverkrustete Haut der tanzenden Masse, während die Tall Heights tiefenentspannt audiovisuelle Streicheleinheiten verteilen. Schön!Was für ein Konzert… Nein, was für ein Typ. Seasick Steve ist 66 Jahre alt, trägt einen Weihnachtsmannbart und Seefahrertattoos, trinkt Rotwein aus der Flasche und spielt auf einem einsaitigen Instrument-Golem, den er aus einem Waschbrett, einen alten Banjo und einem Tenessee-Nummerschild zusammen genagelt hat. Doch damit nicht genug: Steve, dem der Rotwein schon ordentlich in die wankenden Beine gestiegen ist, marschiert in den Bühnengraben und sucht sich eine Southside-Braut. Die Auserwählte steigt mit auf die Bühne und bekommt dort von Steve einen eigenen Liebessong kredenzt. „Stell dir jetzt einfach vor, dass wir auf einer Bank in Tennessee sitzen, um uns herum schwirren Glühwürmchen. Und natürlich musst du dir vorstellen, dass ich 50 Jahre jünger bin!“ Spätestens jetzt hat Steve das Publikum komplett für sich gewonnen. Darüber hinaus lässt es der alte Knochen gemeinsam mit seiner Band, die genau genommen nur aus einem Schlagzeuger besteht, aber mächtig scheppern. Schreddernder Country-Blues, kratzig und rau, aber auch immer tanzbar. Das Versprechen von Freiheit ist stetig impliziert – und wenn auch nur im nächsten Schluck aus der Rotwein-Pulle.Solange ist er gar nicht her, dass sich die 257ers noch in klassischen HipHop-Battles duellierten. Mit HipHop-Kultur hat die Band mittlerweile nicht mehr viel am Hut. Ich korrigiere: Die 257er haben mit HipHop soviel gemein wie Scooter oder Andrea Berg. Und das zahlt sich leider aus: Die beiden Superhits „Holland“ und „Holz“ leben von einer Song-DNA, wie man sie normalerweise nur am Ballermann findet – und genau dort ist das Duo auch extrem erfolgreich. Diese Entwicklung ist auch am Southside mehr als eindeutig zu spüren: Das zu abertausenden erschienene Partyfolk feiert eine brutale Party in der brutzelnden Sonne, während die Protagonisten auf der Bühne wirkliche alle Register ziehen. Dumpfe Eurodance-Beatorgien wechseln sich mit Mitgröhlpassagen und dem uninspirierten Herumgesample von altbackenen Evergreens wie „Rhytm Is A Dancer“ ab. Als finalen Brechreiz spielen die 257ers eine Schranzversion von Captain Jack. Schlimmer geht’s nicht!Achtung, es folgt eine olle Kamelle eines Southsideveteranen: 2006 spielte die damals frisch geschlüpfte Band Wolfmother einen Zeltgig, der bis heute einen Ehrenplatz in der inoffiziellen Southside-Hall-Of-Fame hat. Das Debütalbum mit dem schlichten Titel „Wolfmother“ gilt heute völlig zurecht als moderner Klassiker, der Schweinerock-Hit an Schweinerock-Hit reihte. Über die Jahre verlor die australische Kombo ein wenig an Glaubwürdigkeit, einerseits, weil sie nie wieder das Niveau der ersten Platte erreichten, andererseits weil sich Sänger Andrew Stockdale als ziemlicher Narzisst entpuppte, der seine Bandkollegen munter durch wechselte. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass Wolfmother bis heute jederzeit in der Lage sind, einen Stimmungstornado loszutreten. Genau das geschah auch am Freitag, als Stockdale die alten Bretter wie „Woman“ oder „Joker And The Thief“ aus seinem immer noch überragenden Lockenkopf kramte und der staubigen Menge damit so richtig einheizte. Messerscharfes Gejaule in bester Led Zeppelin Manier und In-Die-Fresse-Riffs, wie man sie heute nur noch selten zu hören bekommt. It's only Rock'n'Roll, but I… Sie wissen schon!