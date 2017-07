NeuhausenobEck Großer Spielplatz für Freilichtmuseum

Am Mittwoch ist Baustart für ein neues Großprojekt im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck gewesen. Auf 4000 Quadratmetern entsteht für 300 000 Euro ein Spielplatz. Bei der Gestaltung durften Kinder aus der Region mitreden – ihre Ideen flossen in die Planungen mit ein.

Neuhausen ob Eck – Kinderträume werden wahr, jedenfalls die von einem Spielplatz. Auf dem Gelände des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck wird in den kommenden Monaten für 300¦000 Euro ein Spielgelände nach den Vorstellungen der Jungen und Mädchen entstehen. Am Mittwoch feierten Landrat Stefan Bär, Museumsleiterin Almut Grüner, Mitglieder der Verwaltung sowie Vertreter der Sponsorenfirmen und viele Kinder den offiziellen Spatenstich für das Projekt.

Jetzt können die Bauleute mit der Arbeit beginnen. Bis September haben sie Zeit, die rund 4000 Quadratmeter große Hangwiese in ein Kinderparadies zu verwandeln. Zum Start der Arbeiten waren Schüler der dritten und vierten Klasse der Neuhauser Homburg-Schule eingeladen. Sie gehörten zu den über 300 Kindern, die im vergangenen Jahr an drei Ideen-Workshops des Freilichtmuseums teilgenommen hatten. Die jungen Planer kamen auch aus der Fridinger Werkrealschule und dem kommunalen Kindergarten in Neuhausen. Stefan Bär unterstrich in seiner kurzen Ansprache, dass die dabei gesammelten Ideen und Anregungen der Kinder in die Planung aufgenommen worden seien. Museumsleiterin Almut Grüner stellte fest: "Es wird deshalb kein Kinderspielplatz von der Stange werden."

Wie Grüner im SÜDKURIER-Gespräch erläuterte, soll der neue Spielplatz nicht nur den jüngsten Besuchern viel Spaß machen. Das Museum solle für Familien mit Kindern als Ausflugsziel noch attraktiver werden. "Die Eltern und Kinder können beispielsweise zunächst das Museum gemeinsam ansehen und sich danach beim Toben auf dem Spielplatz erholen."

Wie ein nach Vorstellungen der Kinder gebauter Spielplatz aussieht, wird an einem Beispiel besonders deutlich. Die kleinen Planer haben sich einen Sand- und Matschbereich gewünscht. Den sollen sie auch bekommen. Gleichzeitig dachten die erwachsenen, professionellen Planer vom Büro "Kuckuck Spiel- und Sinnesräume" in Stuttgart aber auch an die Eltern. Almut Grüner erklärte: "Es wird beim Toilettenhäuschen eine Reinigungsmöglichkeit geben, eine Art Kinderwaschanlage."

Der künftige Museumsspielplatz soll es den Kindern ermöglichen, mitten in der Natur "naturnah" spielen zu können. Das Kindergelände ist in mehrere, sich teilweise überschneidende Bereiche aufgegliedert. Die Museumsleiterin zählt auf: "Köhlerturm, Sand- und Matschfeld, Klettern und Balance und ein Abschnitt mit mehreren Schaukeln." Außerdem ist eine Seilbahn geplant. Das vom Kreistag gebilligte Budget sieht vor, dass 25 Prozent der 300¦000 Euro von Sponsoren aus der Wirtschaft beigesteuert werden.

Das Freilichtmuseum

Der neue Spielplatz wird ab September zu den üblichen Öffnungszeiten des Freilichtmuseums zugänglich sein. Das vom Kreis Tuttlingen betriebene Museum bietet mit seinen historischen Gebäuden nicht nur Einblicke in die Lebenswelten der Groß- und Urgroßeltern. Gleichzeitig wird jedes Jahr ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Das Museum hat täglich außer montags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt.

