vor 7 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Neuhausen ob Eck Genninger Hof: Viel Streit um Hunde und Gebell

Der Verein "Tierschutzhof Arche Himmelblau" rettet Straßenhunde aus Rumänien. In Deutschland leben sie auf dem Genninger Hof bei Schwandorf. Bei dem Nachbarn kommt das Gebell nicht gut an. Ämter äußern Bedenken hinsichtlich der Unterbringung. Die Diskussionen halten an.