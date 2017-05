Neuhausen ob Eck Gemeinschaftsschule kommt in Fahrt

Die Gemeinschaftsschule in Fridingen gewinnt langsam an Fahrt. Gegenwärtig liegt die Entscheidung, ob es nach den Sommerferien zu zwei fünften Klassen kommt, beim Schulamt und beim Regierungspräsidium. Die Entscheidung ist, wie Schulleiter Otmar Zwick vor der Schulverbandsversammlung im Neuhauser Rathaus sagte, offen.

Denn der Klassenteiler, von dem ab zwingend eine zweite Klasse gebildet werden muss, liegt bei 28. Für die Eingangsklasse sind im kommenden Schuljahr inzwischen 29 Jungen und Mädchen angemeldet. Jetzt müsse das Konstanzer Schulamt beim Regierungspräsidium in Freiburg die Bildung einer zweiten fünften Klasse beantragen.

Rein mathematisch sind die Verhältnisse klar. Dennoch ist Otmar Zwick nicht sicher, wie die Entscheidung aus Freiburg lauten wird. Denn Zwick sagt: "In der Vergangenheit war es eher Praxis, dass die Schulbehörde versucht hat, das 29. oder 30. Kind in einer anderen Gemeinschaftsschule in der Nähe unterzubringen." Die vor vier Jahren gegründete Gemeinschaftsschule hatte von Anfang an das Ziel, zweizügig zu werden. Wäre die Bildung der zweiten fünften Klasse der Einstieg in die von den beiden Schulträgergemeinden gewünschte Zweizügigkeit, stellte sich bei der Versammlung die Frage.

Der Schulleiter warnte in diesem Zusammenhang vor allzu viel Euphorie. Seiner Meinung nach ist es noch zu früh, um von einem Trend zur Zweizügigkeit sprechen zu können. Zwick meinte aber in diesem Zusammenhang auch, die Schule sei auf einem guten Weg. Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger, als gegenwärtiger Vorsitzender des Schulzweckverbands, erinnerte daran, dass die Zweizügigkeit automatisch auch einen Bedarf an weiteren Lehrkräften vor Ort bedeuten würde.

Gerade in diesem Bereich hat die Bildungseinrichtung in der Donautalstadt jedoch Probleme. Zwar bezeichnete es Otmar Zwick als positiv, dass vom kommenden Schuljahr an zwei Lehrkräfte mehr zur Verfügung stünden. Die Lehrerstellen würden "schulscharf" ausgeschrieben. Das bedeute, so der Pädagoge, dass die neuen Kollegen für zunächst drei Jahre an der Schule bleiben müssten. Wegen der Weigerung vieler Junglehrer, eine Stelle in der Provinz anzunehmen, sei der ländliche Lehrermangel jedoch ein generelles Problem, stellt er fest.

Deswegen bleibt es unter dem Strich trotz der bewilligten beiden neuen Stellen immer noch bei einem deutlichen Bedarf an weiteren Lehrern. Otmar Zwick machte das an einem Zahlenvergleich deutlich: "Wir verfügen derzeit über 526 Lehrerstunden, notwendig wären aber 557 Lehrerstunden." Deutlichen Stundenausfall gibt es derzeit besonders in der fünften Klasse, wurde in der Sitzung informiert.

Die bisher noch parallel geführte Werkrealschule in der Donautalstadt wird ein Jahr früher beendet, als ursprünglich geplant. Der Grund liegt darin, dass sich am Ende dieses Schuljahres viele Werkrealschüler in weiterführende Schulen verabschieden. Die restlichen Jungen und Mädchen seien zu wenige, um für sie eine zehnte Klasse zu bilden, hieße es in der Sitzung der Verbandsversammlung.

Hintergrund

Die Gemeinschaftsschule Obere Donau in Fridingen ist eine gemeinsame Bildungseinrichtung, deren Träger die Gemeinde Neuhausen und die Stadt Fridingen sind. Die beiden Kommunen haben sich deswegen zu einem Schulzweckverband zusammengeschlossen. Die bisher einzügig geführte Gemeinschaftsschule besteht seit vier Jahren und wird gegenwärtig von 130 Schülern besuch. (hps)