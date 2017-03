Neuhausen ob Eck Gemeinde Neuhausen investiert mit neuem Saal in Seniorenarbeit

Vorträge, Lesungen und Zusammenkünfte für Senioren sind in dem neuen Saal im Roser-Gebäude vorgesehen. 400 000 Euro lässt sich die Gemeinde Neuhausen diesen kosten.

Der neue gemeindeeigene Saal im Roser-Gebäude wird nach dem aktuellen Votum des Gemeinderates wohl nicht von einem Verein oder einer Genossenschaft betrieben. Am Ende der Diskussion beauftragte das Gremium Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald, nach einem gewerblichen Betreiber Ausschau zu halten. Der neue Saal soll schwerpunktmässig für die Seniorenarbeit genutzt werden. Der Gebäudekomplex wird nach den Plänen des Investors, des Immobilienunternehmens Roser in Tuttlingen, bereits im Spätherbst zur Nutzung zur Verfügung stehen.

Derzeit sind die Rohbauarbeiten im Gange. Der Neubau neben dem Rathaus in der Ortsmitte soll nicht nur das Ortsbild aufwerten, sondern insgesamt einen generationenübergreifenden Wohn-, Pflege- und Begegnungsbereich für die älteren Bürger bilden. Die Gemeinde möchte sich mit ihrem neuen Saal, der sich im Gebäude befindet, weniger um die zukünftigen Hausbewohner kümmern. Es geht, wie nach der Vorstellung des Konzepts durch den Bürgermeister klar geworden ist, eher um die "ambulante Altenarbeit" zum Nutzen der Senioren aus dem gesamten Ort. Gedacht ist an Vorträge, Lesungen oder Zusammenkünfte. Der ursprünglich vom Bauausschuss angedachten Nutzung für private Veranstaltungen steht der Gesamtgemeinderat eher skeptisch gegenüber.

Dieses Engagement in der Altenarbeit lässt sich die Gemeinde Einiges kosten. Für den 130 Quadratmeter großen Saal bezahlt die Kommune 400 000 Euro. Oßwald sagte auf Nachfrage: "Wir sind damit Miteigentümer an der Gesamtanlage, so wie jemand, der in einem größeren Wohnkomplex eine Wohnung erwirbt." Für die Gemeinde ist praktisch, dass sich die spätere Hausverwaltung auch um die Hausmeisterarbeiten im Seniorensaal kümmern wird. Mit den 400 000 Euro sind allerdings nur der Saal und zwei kleine Nebenräume gekauft. Zusätzlich muss die Kommune noch die Einrichtung anschaffen. Der große Saal wird sich, wie der Bürgermeister weiter erläuterte, durch eine schalldichte Trennwand in zwei unterschiedlich große Räume aufteilen lassen. Zu dem Saal wird eine Küche gehören. Oßwald: "Ziel ist eine Küche, in der angelieferte Speisen aufgewärmt und von der aus die Versorgung der Besucher im Saal mit Kaffee und Kuchen möglich ist." Wer soll nun die Bewirtung bei Veranstaltungen übernehmen? Hier zeigte sich ein Unterschied zwischen den Vorstellungen des Bauausschusses und des Gemeinderates. Während sich der Bauausschuss für einen Verein oder eine Genossenschaft als Träger ausgesprochen hat, erteilte das Plenum diesen Vorstellungen eine deutliche Absage. Nach Ansicht der Ratsmehrheit haben die bestehenden Vereine genügend zu tun, um ehrenamtliche Helfer für ihre eigenen Einrichtungen zu finden. Auch außerhalb der Vereine sehen die Ratsmitglieder keine Chancen, genügend Interessenten für einen neuen Verein oder eine Genossenschaft zu finden. Deshalb soll nun ein gewerblicher Betreiber gefunden werden.

Wohnen und Pflege

Bei dem Wohn- und Pflegeprojekt handelt es sich um eine, wie Hans-Jürgen Oßwald erläuterte, 100-prozentige Privatmaßnahme der Firma Roser. Der neue Komplex bietet Platz für elf Wohneinheiten, eine Pflegestation und eine Zahnarztpraxis. Nach Angaben von Geschäftsführer Alexander Roser werden fast fünf Millionen Euro investiert.