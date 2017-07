Neuhausen ob Eck Gaudiwettkampf "Schlag die Skischule" in Neuhausen ob Eck

In Neuhausen gab es am Wochenende gleich zwei Geburtstage zu feiern: Die Neuhauser Skischule feierte ihr 40-jähriges Bestehen und die Pistenteufel, die aktive Nachwuchsabteilung, besteht seit nunmehr zehn Jahren. Einen sportlichen Vergleichswettkampf und ein Konzert bei der Homburghalle machten sie sich selbst zum Geschenk.

Der Abend gehörte den Alt-Rockern von Exitus, die mit guter Musik für beste Stimmung sorgten. Das hatten sich alle Akteure an diesem Tag verdient. Vorher war der Nachmittag nämlich ausgefüllt gewesen mit jeder Menge Spiel und Spaß. Den Medizinball hochhalten, war da eine der leichteren Übungen. Die vielen kleinen Spiele auf dem Gelände rundum die Halle waren lustig, ab und zu sportlich ambitioniert und machten Groß und Klein viel Spaß.



"Ich weiß nicht", war die Antwort der jungen Annemarie auf die anfängliche Frage, was sie denn erwartet. "Ich weiß, dass es nass wird. Wir mussten nämlich die Badehose mitbringen", war Joshua etwas besser informiert – und er sollte auf eine Art auch Recht haben. Die acht Gruppen von Erwachsenen und Kindern, mehrheitlich im 40er-Geburtstags-Shirt gewandet, aber durchaus auch in kreativen Verkleidungen, hatten sich Namen wie "The Fantastic 5", "Turboschnecken" oder "Blue Game" gegeben und "Die 40er" durften nicht fehlen. Eine größere Gruppe war auch vom Skiclub Fridingen am Start. Von Station zu Station ging es in kurzer Abfolge: Medizinball mit den Füßen hochhalten, Sandsäcke transportieren, Flaschen auf indirektem Weg mit dem Ball umkegeln, auf dem Skateboard sich knieend oder liegend fortbewegen. Das war manchmal schweißtreibend und meistens lustig. Gummibärchen beim Schaukeln auffangen, Münzen mit dem Lineal ins Sparschwein befördern oder sich auf überdimensionierten Skiern fortbewegen, waren weitere Herausforderungen. Skischulleiter Tobias Brugger und Spielleiter Benedikt Binder zogen bei der Siegerehrung dann auch eine zufriedene Bilanz.



Am Ende war das große Treiben zweimal durch kräftige Regengüsse unterbrochen, konnte aber problemlos beendet werden. Etwas nass waren die einen oder anderen schon, so dass sich die Badehose dann doch noch gelohnt hat, wenn auch anders als gedacht.