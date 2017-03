Neuhausen ob Eck Freilichtmuseum Neuhausen stellt Jahresprogramm vor

Das Jahresprogramm im Freilichtmuseum Neuhause ob Eck dreht sich um den alten Farrenstall aus Brittheim im Zollernalb-Kreis. Als das Museumsteam die Geschichte des Gebäudes recherchierte, stieß es auch auf den 70-jährigen Werner Zackschewski, der in den USA lebt. Dieser hatte 1947 mit seiner Mutter und seinem Bruder in der Armenwohnung gelebt, die zum Farrenstall gehörte. Die Mutter war als Flüchtling nach Brittheim gekommen und dann mit ihren Kindern in die USA ausgewandert.

Neuhausen ob Eck – Werner Zackschweski ist 70 Jahre alt und lebt in den USA. Er hatte bis vor wenigen Wochen keine Ahnung, dass es in Neuhausen ob Eck ein Freilichtmuseum gibt. Dennoch prägen er und seine Familiengeschichte das Jahresprogramm des Museums entscheidend mit. Das berichtete Museumsleiterin Almut Grüner bei einem Pressegespräch zum Beginn der neuen Saison. Sie bedauerte, dass Zackschweski aus Altersgründen die Einladung nach Neuhausen abgelehnt hat.

Das Museum hat für sein Saisonprogramm eine neue Leitlinie. Gab es bislang immer ein Jahresthema, steht nun jedes Jahr ein bestimmtes Museumshaus im Mittelpunkt des Programms. Wie Gründer berichtete, hatten sich die Verantwortlichen für den Farrenstall aus Brittheim bei Rosenfeld im Zollernalb-Kreis entschieden – ohne allerdings zu ahnen, welche Detektivarbeit auf sie zukommt. Das Besondere an diesem Farrenstall aus dem 18. Jahrhundert ist nicht seine Rolle als Unterkunft für den Gemeindestier. Almut Grüner erklärte: "In den Akten fand sich ein – allerdings vager – Hinweis darauf, dass in der zum Farrenstall gehörenden Armenwohnung 1947 eine Flüchtlingsfrau untergebracht war." Almut Grüner und ihr Team machten sich auf die Suche, zunächst allerdings erfolglos. Erst nach einiger Zeit meldete sich eine Zeitzeugin. Sie konnte sich an den Namen der Frau erinnern und daran, dass diese mit ihren beiden Söhnen 1949 in die USA ausgewandert war.

Grüner erklärte: "Aus all dem entstand unsere Sonderausstellung 'Angekommen. Angenommen? Heimatvertriebene zwischen Hier und Dort'." Die Sonderausstellung ist der Beitrag Neuhausens zum Gemeinschaftsprojekt aller sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg. Wie schwer das Leben der kleinen Flüchtlingsfamilie aus Ostpreußen war, wird beim Besuch der Armenwohnung klar. Das Museum widmet sich außerdem dem Schicksal von über zwölf Millionen Menschen, die im und nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat in den deutschen Ostgebieten verlassen mussten.

Neben den üblichen Höhepunkten wie dem Fuhrmannstag, der Kirbe und dem Volksmusikfest wird es am 18. Juni den zweiten Biertag geben. Dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt, das für einen Bauernmarkt mit regionalen Lebensmitteln sorgen wird. Beim Biertag werden sich Klein- und Kleinstbrauereien mit ihren Produkten vorstellen. Am 21. Mai ist im Rahmen des Internationalen Museumstages der Auftritt der historischen Dorfbewohner aus dem 19. Jahrhundert und ihrer Vorfahren aus dem Mittelalter geplant. Das Kinderferienprogramm im Sommer wurde weiter ausgebaut. Angeboten werden Familienführungen und Wolltage. Und Kinder und Jugendliche können versuchen, in einem Zuber wie vor 100 Jahren Wäsche durch Schrubben sauber zu bekommen.

Das Freilichtmuseum Neuhausen konnte 2016 mit 83 908 Besuchern gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von vier Prozent verbuchen. Es kamen auch mehr als 9000 Schüler. Das Freilichtmuseum Neuhausen ist vom 1. April bis zum 29. Oktober täglich außer montags (Ausnahmen: Oster- und Pfingstmontag) von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

