Neuhausen-Schwandorf Frauengemeinschaft spendet 2000 Euro

Der Betrag geht an den Verein "Familienentlastender Dienst" zur Unterstützung vielfältiger Aufgaben.

Die Katholische Frauengemeinschaft Schwandorf hat eine Spende in Höhe von 1000 Euro an den Verein "FED 2000" (Familienentlastender Dienst) in Tuttlingen überwiesen. Der Verein unterstützt Familien mit einem behinderten Mitglied. Die Frauen haben für die Spende die Kollekte aus dem Gottesdienst beim regionalen Frauentag in Schwandorf und den Erlös aus der Bewirtung verwendet und dazu 500 Euro aus ihrer Vereinskasse bereitgestellt.

Geschäftsführerin Karin Jesse gab den Schwandorfer Frauen bei der Übergabe in den Räumen der Einrichtung in Tuttlingen einen Einblick in die Vereinsarbeit. Die Vorstandsmitglieder der Frauengemeinschaft Hannelore Haaf, Claudia Krieger und Christa Lehn konnten sich so ein Bild von den vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgaben von FED 2000 machen. Der Verein wird hauptamtlich geführt und beschäftigt 21 Mitarbeiter sowie 164 Personen neben- oder ehrenamtlich. Obwohl vom Landkreis finanziell unterstützt, ist der FED auf zusätzliche Gelder zur Aufgabenbewältigung angewiesen. Geschäftsführerin Karin Jesse bedankte sich herzlich bei der Frauengemeinschaft.