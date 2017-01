Neuhausen ob Eck Foderung nach Tempo 30 wegen Lärmbelästigung durch Lastverkehr

Lärmbelastung steigt durch Steintransporter. Rat und Verwaltung wollen Tempo 30 fordern

Den Anwohnern in der Mühlheimer und der Stockacher Straße steht mehr Verkehrslärm bevor: Die Zahl der vorbeifahrenden Schwertransporter wird deutlich steigen. Grund ist der Bau des Daimler-Testgeländes in Immendingen. Das dafür benötigte Steinmaterial liefert der Steinbruch im Mönchswald zwischen Neuhausen und Fridingen. Das Abbaugebiet liegt zu etwa gleichen Teilen auf den Gemarkungen Fridingen und Neuhausen. Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald erläutert: "Das Gelände an sich gehört der Gemeinde Neuhausen. Die Betriebsmittel sind Eigentum der Firma Storz." Derzeit befinde sich der eigentliche Steinbruch voll auf Neuhauser Gelände. Der Abbaubereich erstrecke sich aber darüber hinaus noch auf Fridinger Gemarkung. "Offenbar soll noch in diesem Jahr der Steinbruch in Richtung Fridingen erweitert werden."

Der Steinbruch ist schon seit Jahren in Betrieb. Allerdings wird das Abbautempo jetzt deutlich erhöht. Deshalb hat das Tuttlinger Unternehmen beim Landratsamt beantragt, für rund zwei Jahre 24 Stunden an Werktagen abbauen zu dürfen. Der Abtransport soll auf die Zeit zwischen 6 und 22 Uhr beschränkt bleiben.

Dies erläuterte Hans-Jürgen Osswald dem Gemeinderat. Genehmigungsbehörde ist die Tuttlinger Kreisverwaltung. Die Gemeinde wurde im Rahmen des Anhörungsverfahrens um eine Stellungnahme gebeten. Der Bürgermeister meinte: "Der Abbau an sich im Mönchswald ist kein Problem. Schwierig wird es nur mit dem Abtransport." Osswald warnte die Räte aber davor, den Abbau abzulehnen. Seiner Einschätzung nach wird das Landratsamt die Genehmigung erteilen, ob mit oder ohne Zustimmung der Gemeinde. Das habe für die Bewohner einen deutlichen Anstieg des Lasterverkehrs zur Folge.

Die Ratsmitglieder teilten die Auffassung des Bürgermeisters. Räte wie Verwaltungschef formulierten jedoch ein "Ja – Aber". Die kommunalen Spitzen verweisen auf Worndorf. Durch den Ortsteil werden bald die Lastwangen aus dem wieder in Betrieb gehenden Buchheimer Steinbruch fahren. Zur Sicherheit der Kinder hat die Untere Verkehrsbehörde im Landratsamt zugestimmt, im Bereich des Kindergartens die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 40 Stundenkilometer zu beschränken. Dieselbe Regelung wünschen Gemeinderat und Verwaltung in Neuhausen. Sie folgten dem Vorschlag Osswalds, ein Limit von 30 Stundenkilometern anzuregen.