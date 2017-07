Neuhausen ob Eck Feuerwehr stellt bei Brandschutztag Arbeit vor

Wie helfen die Rettungskräfte im Ernstfall? Das zeigten die Mitglieder der Feuerwehr Worndorf und des Deutschen Roten Kreuzes bei einem Brandschutztag in Worndorf. Die Besucher erfuhren außerdem, wie sie selbst im Ernstfall helfen können: mit einem Feuerlöscher oder einem Defibrillator.

Neuhausen-Worndorf – Viele Informationen haben die Besucher beim Brandschutztag der Abteilungsfeuerwehr in Worndorf erhalten. Da seit der letzten Veranstaltung dieser Art einige Jahre vergangen waren, hatten die Worndorfer Feuerwehrkameraden wieder einen Brandschutztag organisiert. Die Rettungskräfte von Feuerwehr und Deutschem Rotem Kreuz warben für ihre Arbeit, Mitglieder der Feuerwehr bewirteten die Gäste.

Dass sie den Umgang mit den Löschgeräten gelernt haben, bewiesen die Jugendfeuerwehrler während einer Schauübung am landwirtschaftlichen Anwesen von Rainer Müller in der Brunnengasse. Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Geschehen. "Wasser marsch" hieß es für B- und C-Rohre. Welche verheerenden Auswirkungen es hat, wenn man versucht, heißes Fett mit Wasser zu löschen, wurde unter hohen Sicherheitsvorkehrungen demonstriert. Bereits eine kleine Menge Wasser, in heißes Fett gegossen, erzeugte eine Explosion mit einer meterhohen Stichflamme.

Den Umgang mit dem Feuerlöscher sollte im Ernstfall jeder beherrschen. Die Handhabung konnten die Besucher selbst beim Löschen simulierter Brände ausprobieren.

Dass die Zusammenarbeit von Feuerwehr-Einsatzkräften und Rot-Kreuz-Helfern reibungslos funktioniert, war beim gestellten Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Schlepper mit Anhänger zu sehen. Mit der Rettungsschere entfernten die Wehrmänner der Abteilung Neuhausen das Dach des Autos. Der verletzte Fahrer in Form einer Dummy-Puppe wurde gemeinsam von Feuerwehr und DRK aus dem Autowrack befreit.

Die anschließende Erstversorgung des Verletzten übernahmen die Ersthelfer der DRK-Ortsgruppe Schwandorf, bis der Rettungsdienst eintraf. Feuerwehr-Gesamtkommandant Wolfram Nestel und DRK-Gruppenleiter Elmar Müller erläuterten die Rettungsaktion. Hier waren die Zuschauer eigens aufgefordert, in der ersten Reihe zu stehen und zu beobachten, wie im Ernstfall geholfen wird.

Ein Defibrillator, der bei einem Herzstillstand ein Menschenleben retten kann, ist an vielen Orten für jedermann zugänglich. Doch wie wendet man einen Defibrillator richtig an? Am Informationsstand der DRK-Ortsgruppe wurde dies an einem Torso gezeigt.