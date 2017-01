Neuhausen ob Eck Ex-Landrat hält erfrischenden Vortrag

Dirk Gaerte referierte über den demografischen Wandel und Bürgermeister Osswald zog beim Neujahrsempfang eine positive Bilanz.

Neuhausen ob Eck (hd) Die Gemeindeverwaltung hatte zum Neujahrsempfang in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen und die Einwohner kamen gerne. Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald richtete seine Grußworte an Landrat a.D. Dirk Gaerte, den Gastredner des Neujahrsempfangs, Ehrenbürger und Altbürgermeister Walter Renner, Ortsvorsteher Günter Binder, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Pfarrer Tobias Kaiser, die Geschäftsführerin des Gewerbeparks Heike Reitze sowie an die Vertreter der örtlichen Vereine. Unter den mehr als 150 Zuhörern waren auch einige Neubürger.

Ein positives Resümee zog das Gemeindeoberhaupt über das abgelaufene Jahr, auch mit Blick auf das neue Jahr. Die "neue Dorfmitte" mit altersgerechtem Wohnen in unmittelbarer Rathausnähe, die nur langsam in Bewegung kam, wurde begonnen und wird bis zum Jahresende bezugsfertig sein. Schnelles Internet für Schwandorf und Worndorf – Ende Februar wird es nach der noch laufenden Ausschreibung einen Betreiber geben. Erste Signale werden im Laufe des Jahres erwartet. Für die Gemeinde bleibt noch der innerörtliche Ausbau mit den Hausanschlüssen. Das Förderprogramm zur Innenentwicklung ist besonders im Ortsteil Schwandorf gut angekommen. Bedarf besteht weiterhin in der Erschließung von Bauland im Gewerbegebiet "Filz" bei einer Investition von 2,7 Millionen Euro.

Als eine unendliche Aufgabe bezeichnete Osswald die Abwasserbeseitigung. Großes Lob zollte er allen beteiligten Einsatzkräften und den Betroffenen für ihr vorbildliches und diszipliniertes Verhalten bei der Unwetterkatastrophe im vergangenen Sommer, welche zum Abbruch des Southside-Festivals und zu Überflutungen in der Gemeinde führte. Gastredner Dirk Gaerte referierte in einem erfrischenden Vortrag über den demografischen Wandel in der Vergangenheit und mit Blick in die Zukunft. "Bei weniger Mütter gibt es weniger Kinder, entsprechend weniger Junge, aber durch die steigenden Lebenserwartungen immer mehr Ältere. Demografie ist unumkehrbar und trifft uns alle – und das weltweit."