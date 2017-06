Southside Erste Bilanz: Friedliche Fans und glücklicher Veranstalter beim Southside

Kurz und knapp haben Veranstalter, Rettungskräfte und der Bürgermeister die erste Bilanz zum Southside-Festival gezogen. Dabei hoben sie besonders die Fans in den Vordergrund, die friedlich feierten und gleichzeitig mit Verständnis und Dank glänzten

Das Southside-Festival hat sich in diesem Jahr von seiner besten Seite gezeigt. Das sorgte besonders beim Veranstalter FKP Scorpio für Erleichterung. "Wir mussten das gesamte Wochenende nicht von unserem Regelbetrieb abweichen", freute sich Veranstaltungsleiter Benjamin Hetzer von FKP Scorpio auf der Abschluss-Pressekonferenz am Sonntagmittag.Der einzige Zwischenfall sei der Stromausfall bei Green Day auf der Green Stage am Samstagabend gewesen. Das technische Problem, das für den Stromausfall sorgte, sei allerdings in der Nacht behoben worden, so dass der Betrieb auf der Green Stage am heutigen Sonntag ohne Probleme möglich sei, berichtete Hetzer. "Die Anreise funktionierte souverän und die Gemeinde Neuhausen unterbrach sogar Bauarbeiten, damit der Ablauf problemlos klappt", sagte der Veranstaltungsleiter und lobte die intensive Zusammenarbeit im Vorfeld und während der Veranstaltung.Hans-Jürgen Osswald, Bürgermeister von Neuhausen ob Eck, konnte den positiven Eindruck der Veranstaltung bestätigen. "Die Festivalbesucher sind zwar etwas früher als erwartet angereist, aber das sorgte für keine großen Probleme. Außerdem waren in diesem Jahr wieder mehr Festivalbesucher in der Gemeinde unterwegs, was unsere Einwohner freute", sagte Osswald. Es seien zudem bis zum Sonntagnachmittag noch keine Beschwerden über Festivalbesucher bei ihm eingegangen, so Osswald, der die Fans und ihr Verhalten lobte. Nur eine Mütze müsse er heute tragen, da ihn mehrere Festivalbesucher bei einem Rundgang über den Zeltplatz mit Donald Trump verwechselten, sagte der Bürgermeister und lachte.Die Rettungskräfte sprachen ebenfalls ein großes Lob an die Fans vor Ort aus. "Die Festivalbesucher waren sehr geduldig und tolerant bei den intensiven Gepäck- und Taschenkontrollen am Eingang und bei der Anreise", sagte Jörg Rommelfanger, Revierleiter des Polizeipräsidiums Tuttligen. Insgesamt habe es 140 polizeilich registrierte Vorkommnisse gegeben. Dabei habe es sich hauptsächlich um Diebstähle gehandelt, was einem normalen Festivalverlauf entspreche, so der Revierleiter. "Wir haben viel Präsenz gezeigt und darauf von den Besuchern auch positive Rückmeldung erhalten. Viele haben sich bedankt, was nicht selbstverständlich ist und was uns sehr erfreut", sagte Rommelfanger. "Es ist ein sehr friedliches und fröhliches Festival", lautete das Fazit des Revierleiters.Das bestätigte auch Daniel Ganther von der Johanniter-Unfall-Hilfe, die den Sanitätsdienst auf dem Southside übernehmen. "Die 480 Helfer im Einsatz haben viel Dankbarkeit für ihren Einsatz am Wochenende erhalten. Die freundlichen Besucher sind ein Grund, warum viele Helfer immer gerne kommen", sagte Ganther. Es habe bis Sonntagmittag circa 1400 Einsätze gegeben, bei denen Besucher behandelt und untersucht wurden. Das sei sogar leicht unter dem Durchschnitt einer Veranstaltung mit 60 000 Besuchern, sagt Ganther.Thorsten Lang vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Tuttlingen vermeldete 115 Krankentransporte bis Sonntagmittag. Darunter seien Verstauchungen, Verbrennungen und Alkoholvergiftungen, allerdings habe es keine außergewöhnlichen Fälle gegeben, so Lang. "Alles nimmt seinen geordneten Gang, darauf hoffen wir auch für den restlichen Verlauf", sagte Veranstaltungsleiter Hetzer zum Abschluss. Bisher scheinen sich seine Hoffnungen jedenfalls zu erfüllen.