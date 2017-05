Neuhausen ob Eck Erfolge in der Formel 1: Fanclub steht hinter Idol Pascal Wehrlein

Der Pascal-Wehrlein-Fanclub freut sich über die großen Erfolge des Motorsportlers in der Formel 1. Bei der Jahresversammlung wurden die Vorstandsmitglieder, die zur Wahl standen, in ihren Ämtern bestätigt.

Im Tempo eines Formel-1-Rennens hat der Pascal-Wehrlein-Fanclub seine Jahresversammlung im Gasthaus "Sonne" abgehalten. Nach 37 Minuten schloss der Vorsitzende Jürgen Boos bereits den offiziellen Teil der Versammlung.

28 anwesende Mitglieder waren mit der Arbeit des vergangenen Jahres voll zufrieden. Jürgen Boos straffte in seinen Ausführungen die sportlichen Erfolge von Pascal Wehrlein, der die Karriereleiter mit dem Aufstieg in die Formel-1-Laufbahn ein ganzes Stück hochgeklettert ist und bereits im ersten Jahr großes Medieninteresse weckte. Der Fanclub schätzt die Geselligkeit und das besonders beim Public Viewing, wenn gemeinsam die Daumen für den Erfolg des Idols gedrückt werden. Schriftführer Friedrich Einhart erinnerte an Startplätze und Ausgang der Formel-1-Rennen sowie an die Veranstaltungen des Vereins. Die neue Internetseite hatte finanzielle Mittel erfordert und so zeigte die Bilanz des zurückliegenden Jahres von Kassiererin Claudia Möll eine glatte Null.

Hubert Keller bestätigte dem Vorstand in Vertretung von Ortsvorsteher Andreas König bei der Entlastung ein gutes Zusammenleben mit den örtlichen Vereinen und bezeichnete den Fanclub als Werbeträger. Der Fanclub zählt derzeit 129 Mitglieder, überwiegend aus dem Ortsteil Worndorf, aber auch motorsportbegeisterte Mitglieder aus den umliegenden Gemeinden. Bei den Vorstandswahlen wurden die Amtsinhaber einstimmig bestätigt. Zur Wahl hatten der stellvertretende Vorsitzende Günter Kohli, Schriftführer Friedrich Einhart sowie die beiden Kassenprüfer Uschi Einhart und Augustinus Bogolowski gestanden.

Aus der Kollektion der Fanartikel wurden bei der Jahresversammlung zwei T-Shirts in den Farben schwarz und weiß mit dem Vereinslogo vorgestellt. Als Termine mit Übertragung auf Großleinwand im Bürgersaal wurden die Rennen am 16. Juli und am 24. November bekannt gegeben.

Weitere Informationen zum Fanclub und der Formel 1 gibt es auf der neuen Internetseite: www.fanclub-pascal-wehrlein.de