Southside Drei Tage - 60.000 Menschen: Das Southside in Zahlen und Grafiken

Auf dem Flugplatzgelände bei Neuhausen ob Eck entsteht von Freitag bis Sonntag eine Kleinstadt: Tausende Menschen, die essen, sich waschen, zusammen auf kleinstem Raum leben. Welche Mengen an Personal, Wasser, und Energie notwendig sind, um das Festival zu stemmen - wir haben es uns angeschaut.

Tausende Menschen versammeln sich an diesem Juniwochenende auf dem Flugplatzgelände bei Neuhausen ob Eck. Zusammen feiern und leben sie dort ein Wochenende lang, um anschließend wieder nach Hause zu reisen. In der Zwischenzeit sind enorme Mengen an Material und Personal notwendig, um das Southside-Festival laufen lassen zu können.Um für die Masse an Menschen ausreichend Sicherheit gewährleisten zu können, werden überall auf dem Gelände auch Zäune aufgestellt -Neuhausen ob Eck war nicht immer Heimat des Southside-Festivals. Die erste Auflage der Veranstaltung fand 1999 auf dem ehemaligen Fliegerhorst Neubiberg bei München statt. Erst 2000 zog das Festival an seinen heutigen Platz. Die etwa 15.000 Besucher der ersten Veranstaltung konnten allerdings schon bald überboten werden:Vier größere Bühnen sind auf dem Gelände verteilt. Dadurch können mehrere Musiker auch gleichzeitig auftreten. Um das zu ermöglichen, müssen etliche Meter Kabel verlegt werden. Zusätzlich werden Videoleinwände aufgebaut, damit auch weiter hinten stehende Zuschauer sehen können, was auf der Bühne vor sich geht.Auf einem Festival wird eine Menge Strom benötigt. Allein um die Bühne mit Licht- und Soundanlage zu versorgen, werden einige Kilowattstunden verbraucht. Wir haben uns angeschaut, wie sich ein Southside-Wochenende im Vergleich zum Jahresverbrauch von vier Personen und verschiedenen Elektrogeräten verhält:Viele der 60.000 Besucher wollen auch auf dem Festival nicht auf eine Dusche verzichten. Dabei fließen einige Liter in den Abfluss. Zum Vergleich der Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushaltes: