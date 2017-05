Neuhausen ob Eck Dotschy Reinhardt in Schwandorf: Musikerin und Mahnende

Die Jazzmusikerin Dotschy Reinhardt hat beim Konzert an ihre Familie erinnert, die von den Nazis vor der Deportation nach Ausschwitz in Schwandorf zwangsangesiedelt worden war.

Neuhausen-Schwandorf – Als die Jazz-Sängerin Dotschy Reinhardt vor wenigen Tagen im Schwandorfer Bürgersaal auftrat, war dies nicht nur ein gelungener Konzertabend. Es war auch ein später Triumph über die Nazis. Elf Angehörige der Familie Reinhardt waren von 1939 bis 1943 zwangsweise in Schwandorf untergebracht. Von hier aus wurden sie in die Todesanlagen von Auschwitz deportiert. Ihr "Verbrechen": Sie waren Sinti, oder, wie man damals sagte, "Zigeuner".

Fast wären die Ereignisse um die Familie von Zacharias und Magdalene Reinhardt für immer in Vergessenheit geraten. Das berichtet Ortsvorsteher Günter Binder im SÜDKURIER-Gespräch. Ihm selbst war das Schicksal dieser Menschen bis zum Jahr 2012 unbekannt. In diesem Jahr meldeten sich zwei Heimathistoriker aus Forchtenberg bei ihm. Werner Beck und Fritz Roschmann arbeiteten die Geschichte von zwei in Forchtenberg geborenen Sinti-Frauen auf. Eine davon war Magdalene Reinhardt. Im Rahmen ihrer Nachforschungen stießen sie dann auch auf Schwandorf.

Binder: "Ich war von dem Anruf aus Forchtenberg völlig überrascht, weil ich noch nie von der Familie Reinhardt gehört hatte." Er riet den Forchtenbergern, sich mit Heinrich Bastuck und Hans-Georg Stritzel vom Neuhauser Heimatverein in Verbindung zu setzen. Die Schwandorfer selbst waren keine sehr gute Auskunftsquelle. Binder: "Nur ein paar alte Leute konnten sich vage an irgendwelche Leute in dem ehemaligen Armenhaus von Unterschwandorf erinnern."

In der Zwischenzeit ist klar, was mit den Angehörigen der Familie Reinhardt passiert ist. Die Reinhardts waren in Schwandorf, wie die Nazis sagten, im Rahmen der "Sesshaftmachung der Zigeuner" zwangsangesiedelt worden. Die Nazis sprachen höhnisch von einem "Wohnungsrecht". Die Familienangehörigen durften sich nur innerhalb des Ortes bewegen. Erst später zeigte sich, dass damit die Deportationen in die Vernichtungslager vorbereitet worden war. Bis 1942 umfasste die Familie Reinhardt elf Personen, darunter auch ein in Meßkirch geborenes Kind. Dazu kamen noch die Schwester von Magdalene Reinhardt und deren Tochter. Am 24. März 1943 begann die Deportation der Reinhardts. Sie wurden von der Polizei frühmorgens abgeholt und zur Bahn gebracht. Nur zwei der Kinder überlebten. Die übrigen Familienmitglieder wurden ermordet. Außer den beiden Kindern überlebten Vater Zacharias im KZ Buchenwald und Tochter Frieda im KZ Ravensbrück. Um an diese Menschen zu erinnern, kam Dotschy Reinhardt nach Schwandorf.

Gedenktafel

Laut Günter Binder soll zur Erinnerung an die ermordeten Mitglieder der Sinti-Familie in Unterschwandorf mit Unterstützung des Heimatvereins eine Gedenktafel aufgestellt werden. Ein möglicher Platz auf Gemeindegrund sei vorhanden. Über die künstlerische Gestaltung sei noch nicht diskutiert worden. Die Nazis haben 500 000 Sinti und Roma ermordet.(hps)