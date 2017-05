Neuhausen ob Eck Dotschy Reinhardt: Eine Sinteza singt für ihr Volk

Dotschy Reinhardt steht in der Bürgerhalle in Schwandorf auf der Bühne. Auf das Podiumsgespräch folgt an diesem Abend ein Jazzkonzert.

Sie ist eine Sinteza, eine Sinti-Frau, früher hätte man, ohne rot zu werden, von einer "Zigeunerin" gesprochen. Doch Dotschy Reinhardt will genau das nicht sein. Die Jazz-Sängerin, Buchautorin und Menschenrechtsaktivistin ist eine selbstbewusste Sinteza, die für die Rechte ihres Volkes eintritt. Daneben ist sie auch eine Künstlerin, in deren Interpretation der "Modern Jazz" wachsweich, formbar, fühlbar und erlebbar wird. Diese Künstlerin war zusammen mit dem Trio extra aus Berlin für den Konzertabend in die Schwandorfer Bürgerhalle gekommen.

Nach dem Podiumsgespräch mit dem Journalisten Dieter Kleibauer war klar, dass es nicht möglich ist, die Buchautorin, die Menschenrechtsaktivistin und die Künstlerin getrennt zu betrachten. Für sie ist das Schicksal ihres Großvaters mit eine Motivation für ihr Engagement, ihre Arbeit und ihre Kunst. Ihr Großvater, so berichtet sie, war schon in der Gaskammer, als die SS feststellte, dass für eine Abendgesellschaft ein Musiker gebraucht werde. Sie hätten den schon vom Gas angegriffenen Mann im letzten Augenblick aus der Gaskammer geholt. Obwohl ihr Großvater eindeutig Opfer des Völkermords der Nazis an den Sinti und Roma gewesen sei, habe es nach 1945 viele Jahre gedauert, bevor ihn die westdeutschen Behörden als Verfolgten anerkannten. Dotschy Reinhardt: "Offiziell wurde der Völkermord erst 1982 als solcher anerkannt."

Die in Schlier bei Ravensburg aufgewachsene Sängerin wurde in der Schule als "Zigeunerin" gemobbt. Das hat in ihr die Abneigung gegen diesen Begriff geweckt. Sie berichtet allerdings differenziert. Die Schulleitung habe diese Art des Mobbings ernstgenommen und entsprechend reagiert. Durch ihr Schaffen als Autorin sind zwei Bücher veröffentlicht worden. Darin geht es nicht so sehr um sie selbst als Künstlerin, sondern um Erfahrungen, Geschichte und Reflexionen zum Sintisein in dieser Gesellschaft. In ihrem ersten Buch geht es um die Geschichte ihrer Großfamilie.

Im zweiten Teil des Abends in der nur knapp zur Hälfte gefüllten Halle gab es einen Leckerbissen für alle Jazzfans. Sie wurde von einem Trio musikalisch begleitet, das es in sich hat. Die Gitarristen Bobby Falta und Lorenzo Petrocca ebenso wie der Bassist Jens Loh sind feste Größen der Jazzszene. Dotschy Reinhard entwickelte den Gipsy-Swing weiter zum Modern Jazz und hat, wie sie sagte, in Frank Sinatra ein künstlerisches Vorbild. Die Sängerin aus dem schwäbischen Oberland lebt heute in Berlin. Zusammen mit ihrem Mann, dem Sänger David Rose, gehört sie zur Kulturlandschaft der Hauptstadt.

Zur Person

Dotschy Reinhardt (Jahrgang 1975) hatte ihren ersten professionellen Auftritt im Alter von elf Jahren. Bisher erschienen sind zwei Bücher "Gipsy – die Geschichte einer großen Sinti-Familie" und "Everybody's Gipsy: Popkultur zwischen Ausgrenzung und Respekt" und drei CDs. Sie ist Vorsitzende des Landesrats der Roma und Sinti, "RomnoKher" Berlin-Brandenburg. Politisch engagiert sich die in Berlin lebende Künstlerin innerhalb der SPD. (hps)