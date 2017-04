Neuhausen ob Eck Dirigent Walter Muttscheller beim Frühjahrskonzert verabschiedet

Beim Konzert des Musikvereins Schwandorf werden zahlreiche langjährige Mitglieder geehrt.

Neuhausen (hd) Der Musikverein Schwandorf hatte zum Frühjahrskonzert in den Bürgersaal eingeladen. Es war ein außergewöhnliches Konzert. Was Dirigent Walter Muttscheller und seine Blaskapelle dem Konzertbesucher in nahezu drei Stunden servierten, war von Solisten mit Gesang und Instrumenten gespickt. Simone Amann führte die Besucher durch das Abendprogramm. Mit „Metal“ und einem Mix „Hard Rock Cafe“, mit Gesang von Elena Müller, kam das junge Publikum auf seine Kosten. Es war wie ein Paukenschlag, als Rocksänger Manuel Muttscheller „Hard Rock Hallelujah“ von Lordi mit dem Orchester präsentierte.

Vor der Pause ehrte Verbandspräsident Johannes Steppacher 22 Musiker für ihr langjähriges Mitwirken. Die Ehrennadel in Silber mit der Jahreszahl „25“ erhielten Klaus Specker, Tobias Oswald und Ilona Müller. Seit 20 Jahren musizieren Simone Amann, Joachim Kellhofer, Benjamin Lehmann, Fabian Maier und Manuel Muttscheller. Dirigent Walter Muttscheller wurde nach 21 Jahren verabschiedet. Er hat in jungen Jahren im Verein das Musizieren erlernt, danach selbst junge Musiker ausgebildet und mit 40 Jahren den Taktstock von Josef Thomann übernommen. Muttscheller erhielt die Verbandsnadel in Gold. Diese Auszeichnung wurde auch Vizedirigent Hubert Lehn zuteil, der die Musikproben bis zur Verpflichtung eines Nachfolgers leiten wird.