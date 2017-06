Neuhausen ob Eck Diese Bands dürft ihr beim Southside 2017 nicht verpassen: Die Empfehlungen von SÜDKURIER-Volontär Daniel Schottmüller

Um die 80 Bands werden beim Southside-Festival auftreten. Manche sind bekannt, manche weniger. Die SÜDKURIER-Volontäre empfehlen ihre persönlichen Top-Künstler des Festivals. Daniel Schottmüller freut sich besonders auf zwei Auftritte.

Irgendwann, vielleicht so mit 13, 14 Jahren, merkte ich, dass Mädchen gar nicht so nervig sind, wie ich bisher angenommen hatte. Im Gegenteil: Mädchen konnten so aussehen wie Tara Reid in den American Pie Filmen, die mir mein bester Freund auf Video-CD gebrannt hatte. Und das war ein aufregender Gedanke. Ungefähr zur selben Zeit lernte ich auch, dass Bier gar nicht so schrecklich bitter schmeckt. Und, dass mir niemand vorschreiben sollte, wann ich abends ins Bett zu gehen habe.Während der „Plätzel“ genannte Grundschul-Bolzplatz das Zentrum meiner prä-pubertären Welt darstellte, sollte sich meine Freizeit bald schon um Freunde, Partys und Musik drehen. Musik von „echten Rockbands“ – so wie Blink 182. Denn dazu konnte man die Haare schütteln und unkoordiniert durch die Gegend hüpfen.Blink 182 klangen nach Kalifornien, nach roten Pappbechern und Poolpartys. Nach Skateboards, Cheerleadern und ein bisschen auch nach Verletzlichkeit und Sehnsucht. Und deshalb wurden die Songs von Blink 182 in den kommenden Jahren mein offizieller Soundtrack zum sich-freier-als-Erwachsene-fühlen. Überhaupt Gefühl... Bis heute könnte ich den Text von keiner einzigen Blink-Strophe komplett aufschreiben. Aber bei voller Lautstärke mitsingen – das funktioniert nach wie vor perfekt. Und obwohl ich mir die Band heute so gut wie gar nicht mehr anhöre, so ganz weg ist er doch noch nicht, der Teenager in mir.Und der freut sich jetzt schon diebisch auf den Moment, an dem Blink 182 auf dem Southside „All the small things“ und „I miss you“ anstimmen werden. Vor allem aber natürlich: „What’s my age again?“Es gibt Bands, die sich scheinbar mühelos in musikalisches Neuland wagen. Sie trauen sich Stil-, Tempo- und Harmoniewechsel zu, schreiben Konzeptalben oder ganze Rock-Opern.Nathaniel Rateliff macht so etwas nicht. Der Amerikaner sieht aus, als würde er morgens Eichen fällen, mittags Grizzlies jagen, um sich dann abends am Holzfeuer gemütlich eine Pfeife anzustecken. Das mag eine vollkommen unrealistische Vorstellung sein, aber so ganz weit hergeholt ist sie trotzdem nicht. Denn: Nathaniel Rateliff macht handgemachte Musik. Sie klingt zwar nicht immer schön, aber Effekthascherei ist ihm fremd. Und wenn der Mann mit der brummeligen Bass-Stimme, auf einmal in hohes Kreischen verfällt, so wie am Ende von „You Should’ve Seen the other Guy“, dann hat das auch seinen Grund. Er macht es, um den Schmerz auszudrücken, den all die filigranen Wunderkinder in ihrem verkopften Komponistentum sowieso nicht nachempfinden könnten.In dem Lied geht es übrigens um eine Barschlägerei. Eine Geschichte, die ihm damals sein Großvater erzählt habe, erklärte Rateliff neulich in einer seiner Live-Ansage. Es ist eine durchaus brutale Begebenheit, die der Song verarbeitet. Man glaubt jedes Wort.