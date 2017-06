Um die 80 Bands werden beim Southside-Festival auftreten. Manche sind bekannt, manche weniger. Die SÜDKURIER-Volontäre empfehlen ihre persönlichen Top-Künstler des Festivals. Guy Simon freut sich besonders auf zwei Auftritte.

Authentizität ist für einen Musiker extrem wichtig. Es bedeutet in manchen Fällen sogar alles. Kommen dann noch technische Fertigkeit und Gefühl hinzu, entsteht fantastische Musik. Seasick Steve vereint all das in seiner Person.Sein Lebenslauf klingt wie der Baukasten für einen Prototyp-Bluesman. Er stammt aus zerrütteten Familienverhältnissen: Mit 14 riss er von Zuhause aus, verdingte sich seinen Lebensunterhalt als Wanderarbeiter, saß im Gefängnis. Über einen Job in einem Tonstudio lernte er bekannte Musiker kennen. Steve hatte als Kind Gitarre gelernt und arbeitete schließlich als Studiomusiker, etwa für Bikini Kill oder Modest Mouse.Berühmtheit erlangte er erst sehr viel später als viele seiner Musikerkollegen, er wird bald 80 Jahre alt. 2006 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum namens „Dog House Music.“ Mit drei Titeln davon trat er in der britischen TV-Sendung „Later with Jools Holland“ auf. 2007 war er schließlich einer der erfolgreichsten Festivalkünstler. Er veröffentlicht seine Alben mittlerweile unter dem Label Thirdman Records, dem Unternehmen des ehemaligen White Stripes-Frontmanns Jack White.Seasick Steve spielt nicht nur elektrische Gitarren, teilweise benutzt er selbst gebaute Instrumente, etwa Besenstiele mit einer Gitarrensaite bespannt. Seine selbst geschriebenen Lieder beinhalten zu großen Teilen autobiografische Erlebnisse. Sein Blues könnte nicht erdiger und staubiger sein. Authentisch, dreckig, roh. Der Künstler hat das selbst erlebt. Er ist bodenständig und kunstfertig: ein wahrhaftiger Bluesmusiker.Wer das sucht, sollte sich beim Southside den Auftritt von Seasick Steve anschauen.

Und das ist Tipp Nummer zwei:

Ich hörte Wolfmother das erste Mal auf einer Autofahrt - mit zwei Kumpels durch die Republik, um zu feiern. Mir ist das deshalb so gut in Erinnerung, weil ich den Song „Joker and the Thief“ auf Anhieb richtig gut fand. Das passiert mir eigentlich selten. Vieles aus meiner persönlichen Best of-Playlist fand ich zu Beginn ganz okay. Erst nach mehrmaligem Hören stellte sich der Effekt ein: „Wow, das ist ja richtig gut.“Bei Wolfmother war alles anders. Das Album lief rauf und runter. Nach der Autofahrt stiefelte ich los und kaufte mir das Ding selbst. Ja, ich mache das tatsächlich noch. Ich finde es nämlich gut, nicht nur die Original-CD zu haben, sondern auch das Artwork zu bewundern und im Booklet zu lesen.Auf meiner Wolfmother-CD prangt ein kleiner runder Aufkleber mit dem Kommentar eines Kritikers: „If you want to be rocked so hard that your teeth shatter, then Wolfmother are the band for you“ - das kann ich so unterschreiben. Viele Songs entfalten ihre Wirkung erst nach gewisser Zeit. Dennoch hatte ich selten das Gefühl, solch aufrichtigen Rock zu hören. Irgendwie frisch und roh, abseits der Klassiker aus vergangenen Jahrzehnten - No Offense, viele meiner Favoriten haben schon einige Jahre auf dem Buckel.Keine Ahnung, wie oft ich im Auto gröhlend zu Wolfmother-Riffs in den Feierabend gefahren bin. Es war jedes Mal ein Erlebnis.Die letzte Nachricht, die ich von der Band mitbekam war jedoch ihre Trennung. Das war im März 2013. Dann bekam ich das Lineup für das Southside 2017 zu sehen – und jubilierte. Sie sind wieder da. Nun gut, im Prinzip waren sie das bereits im Juli 2013, ich hatte es nur nicht mitbekommen.Von daher gehört der Auftritt von Wolfmother zu meinen absoluten Festival-Höhepunkten. Krachende Riffs und monumentaler Stoner Rock werden mich in die vorderen Ränge der Bühne ziehen.