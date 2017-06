Neuhausen ob Eck Die vielköpfige Konzerthydra  Das Konzerttagebuch zum Southside-Samstag

Der Southside-Samstag 2017 zeigte sich als eine Hydra mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Gesichtern. Eine Musikkritik zum Haupttag des Festivals.

Der Southside-Samstag 2017 zeigte sich als eine Hydra mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Gesichtern. Beim allmorgendlichen Blick in den Timetable offenbarte sich zunächst eine ordentliche Dichte an HipHop-Acts: Mit SXTN, der Antilopengang, Haftbefehl, Fatoni, OK Kid und SSIO gab es für Freunde des gepflegten Sprechgesangs eine breite Auswahl an mehr als ordentlichen Acts zu verzeichnen. Während auf den kleineren Bühnen zahlreiche deutsche Künstler wie Clueso oder Gloria dominierten, gehörte die Hauptbühne am vermeintlichen Haupttag den Punkrockern: Gogol Bordello, Flogging Molly, Rancid und Publikumsmagnet Green Day heizten der Fraktion Pogo respektabel ein.





Eine Band mit Rampensau-Appeal – Rancid

Rancid ist für eine bestimmte Generation von alternativen Musikhörern ein aktiver Teil der musikalischen Jugend. Neben anderen Punkrockkombos wie NOFX oder Anti Flag bestimmte die Truppe zahlreiche Mixtapes der ausklingendem 90er Jahre. Auch 25 Jahre nach Bandgründung besticht die Truppe immer noch über einen massiven Rampensau-Appeal und stellt den auch auf der Southside Greenstage ganz offen zur schau. Vor allem Schlagzeuger Brandon Steineckert malträtiert Trommelfelle aller Art mit einer massiven Energieleistung, während seine Bandkollegen um den längst legendären Lars Frederiksen um recht entspannt ihren Stiefel herunter spielen. Und hier merkt man, das ein viertel Jahrhundert auch nicht ganz spurlos an der Punkrockerseele vorbei geht: Einerseits stellt sich wohl oder übel eine gewisse Routine ein, anderseits sorgt das ewige Proben und Auftreten auch zwangsläufig dafür, dass man regelrecht mit seinem Instrument verschmilzt.

So richtig roh rotzen Rancid jedenfalls nicht mehr - im Gegenteil, das Quintett offenbart sich als Ansammlung respektabler Mucker, die in ihren abwechslungsreichen Set sowohl Klassiker, als auch einige neue Stücke der aktuellen Scheibe präsentiert. Ein richtiger Unterschied ist dabei nur bedingt zu hören. Ob man diesen roten Faden der Band jetzt als Stärke oder Schwäche auslegt kann jeder für sich selbst entscheiden.





Langweiler mit Überraschung im Petto – Milky Chance

Auf Platte gehört Milky Chance derzeit sicherlich zu den erfolgreichsten, aber auch langweiligsten Bands des Landes. Das liegt vor allem daran, weil die Band das zugegebenermaßen ideal arbeitende Arbeitskonzept ihres Superhits "Stolen Dance" fast manisch wieder und wieder aufkocht wie Oma ihre Lieblingsrezepte. Per se ist das natürlich nicht Schlechtes – frei nach dem Motto: Schuster bleib bei deinen Leisten (und immerhin knackte "Stolen Dance" sogar in Wallonien die Chartspitze – das könnt ihr gerne googeln) . Spätestens nach dem dritten Feeldgood-Stück mit eigenwilligen Gesang und wolkigen Folktronicafundament hängt einem der altbekannte Geschmackscocktail aber für gewöhnlich zu den Ohren raus (die Massen von euphorischen Milky Chance Jünger, die am Southside zum Gig der Band pilgerten, werden spätestens jetzt lautstark protestieren). Doch jetzt kommts: Live holt die Band das gefühlte Maximum aus ihrem Sound heraus. Milky Chance kreieren einen wirklich akzeptablen Soundteppich, Mix und Produktion sind satt und massiv und der Ritt auf der allzu melancholischen Rasierklinge gelingt überraschend gut.

Auch die 2017 etwas zickige Anlage der Bluestage zeigt sich gut aufgelegt und unterstützt ein korrektes Sonnenuntergangskonzert. Milky Chance klingen live definitiv besser als auf Platte, weil ihren total abgesicherten Kompositionen plötzlich eine gewisse Unsicherheit eingeimpft wird.





Das zweite Standbein des Klaas Heufer-Umlauf – Gloria

Klaas Heufer-Umlauf hatte zuletzt aufgrund des definitiven Finales seiner TV Show "Circus Halligalli" mit Dauer Medienpräsenz zu kämpfen, da kommt es gerade gelegen, wenn man den Trennungsschmerz mit ein paar ordentlichen Festivalgigs wegspülen kann. Nun ist es ja gemeinhin so eine Sache mit Schauspieler und Moderatoren, die als Zweitkarriere zu Instrumenten greifen (wir schielen unauffällig in Richtung Axel Prahl und Jan Josef Liefers). Bei Klaas gestaltet sich die Sachlage ein wenig anders - vor allem weil er seine musikalische Karriere an der Seite von Wir Sind Helden Gitarrist Mark Tavassol lange Zeit vor seinem finalen Durchbruch startete. Das Konzert im aufgeheizten Zelt geht dann auch ganz ordentlich auf. Gloria, so heißt das Bandprojekt, bewegt sich irgendwo im Niemandsland zwischen Deutschrock und Deutschpop und umschifft am Southside einigermaßen galant die überall drohende Stolperfallen, in denen sich ein Großteil der Deutschpoeten derzeit verfangen. Die Band spielt einen technisch einwandfreien Gig - auch weil man sich auf keine Experimente oder allzu komplexe Soundfrickeleien ausprobiert. Klaas, der kurz zuvor bei Clueso noch einen Gastauftritt lieferte,am Mikrofon lässt keine Zweifel daran wieviel Spaß ihm diese Ganze Nummer macht und weil man das im Publikum spürt, entsteht eine saubere Energie, die Niemand weh tut, aber auch Niemanden vollends aus den Socken haut.





Deutschlands ironischster Gangsterrapper – SSIO

Während auf der ganz großen Bühne bereits Green Day ihre Punkrock-Oper inszenieren, reißt der Bonner Rapper SSIO kurzerhand die rote Zeltbühne ab. SSIO ist ohne Zweifel eine der größten Stimmungskanonen der deutschen HipHop-Szene und definitiv Deutschlands selbstironischster Gangsterrapper. Nicht umsonst heißt einer seiner größten Hits in Anlehnung an sein ausgeprägtes Riechorgan"Halb Mensch, Halb Nase". Das Teil lässt der Rapper, der mit Vorliebe auf Oldschool-Beats herumreitet, auch gleich zu Anfang von der Teile und casht damit sein massiv abgehendes Publikum ab der ersten Minuten. SSIO weiß wir man eine Crowd auch spätabends zum Kochen bringt: Der Rapper reißt mit seiner ureigenen Art einen Witz nach dem anderen, holt seinen Labelboss Xater auf die Bühne, bietet drei Damen zum Tanz ("Ich muss üben, falls ich irgendwann heirate!"), steckt sich denen Blumenkranz von einer der Tänzerinnen an und spaltet die Menge zur sogenannten "Wall Of Death". Leider verschluckt die sandige Soundanlage SSIO einen Großteil von SSIO definitiv versierten Rapskillz, was die Erscheinung am Mic aber durch schiere Bühnenpräsenz locker wieder gut macht.



Die finale Ohrenspülung – RL Crime

Zugegeben: Der Autor dieser Zeilen fühlt sich in den zahlreichen Gefilden der elektronischen Musik nur bedingt zu Hause, auf nachdrücklichen Hinweis eines befreundeten Auskenners, der sich um ein Haar ausschließlich für RL Crime eine Karte besorgt hätte, schleppt er seinen Kadaver aber noch in Richtung White Stage. RL Crime ist eine amerikanischer DJ und Produzent, der in Sachen Trap/HipHop aktuell massive Spuren hinterlässt. Was er dann live vor einem leider fast leeren Haus abzieht, ist mit Worten kaum zu beschreiben. Die Ohren, achwas, der ganze Körper vibriert unter dem Planierraupen-Sound des 1991 geborenen Musikers.