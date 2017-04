Neuhausen ob Eck Der Osterhase ruft und hunderte Besucher kommen ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Trotz des schlechten Wetters besuchten etliche hundert Besucher den Osteraktionstag im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Vor allem für die Kinder hatten die Veranstalter ein tolles Programm ausgedacht.

Schlechtes Wetter? Das war für hunderte von Besuchern im Freilichtmuseum in Neuhausen am Ostermontag kein Thema. Ana und ihre Mutter Sabrina Vézian aus Spaichingen waren dafür zwei Paradebeispiele. Mutter und Tochter maßen nämlich ihre Geschicklichkeit beim Eier-Slalom-Lauf. Da ging es nicht um die Regentropfen, sondern darum, dass das Ei auf dem Löffel blieb. Mutter und Tochter liefen los und fast hätte die kleine Tochter den Kürzeren gezogen. Doch da griff der Papa ein, schubste den Löffel von Mama, das Ei fiel ins nasse Gras und Ana wurde glückliche Siegerin. Die Mama quittierte das Eingreifen zugunsten der Tochter mit einem Lachen. Alles halb so schlimm – es war ein Scherz und der stand als Beispiel für die gute Laune der Besucher.

Der gemütlichste Ort an diesem Aktionstag war der Schafstall. Der Kleintierzuchtverein aus Wurmlingen stellte echte Häschen vor. Die Wurmlinger hatten sogar Küken in unterschiedlichem Alter mitgebracht, die in ihren verglasten Schaukästen einen Blickfang für die jüngsten Besucher boten. Thematisch gehörte das Osterei logischerweise ebenfalls in den Schafstall. Für den Osteraktionstag hatte das Museum im Schafstall einige Basteltische vorbereitet, die von acht haupt- und ehrenamtlichen Helfern betreut wurden.

Das Anmalen und Ritzen war eine besondere Station auf dem Weg durch den Schafstall. Margreth Liehner vom Kleintierzuchtverein Zizzenhausen betreute den Tisch für das Eierritzen. Die ausgeblasenen Eier waren mit Batikfarbe eingefärbt, in die, wie Liehner beschrieb, mit einem Skalpell die Muster eingeritzt werden konnten. Sie hatte sich noch etwas Besonderes einfallen lassen: "Ich habe einen Korb mit ausgeblasenen und eingefärbten Gänseeiern mitgebracht." Die im Vergleich zum Hühnerei riesigen Exemplare waren begehrte Bastelobjekte. Eine gute Stunde nach der Eröffnung waren schon 30 Gänseeier vergriffen. Über mangelnden Zuspruch konnten sich auch Jens und Georg Merkt nicht klagen. Die beiden Fachleute von der gleichnamigen Konditorei in Spaichingen hatten am frühen Nachmittag schon rund 150 bunte Zuckerhasen gegossen. An anderen Tischen im Schafstall konnten Osterkerzen aus Wachsplatten gewickelt werden, Osterhühner gebastelt und Osterbilder gemalt werden.

Eier sind nicht nur zum Ritzen, Bemalen oder Verzehren gut. Sie eignen sich ebenso vorzüglich als kleine Sportgeräte und so war vor der Stallscheune von Haberstenweiler das Eierwerfen angesagt. Eier-Wettlauf und Eier-Kullern waren weitere Wettbewerbe, die Spaß machten. Im Backhaus im Hof Schömberg durften die Kinder selbst Osterhasen backen. Jedenfalls durften sie die Teigmasse formen und Angelika Hepfer schob die Teiglinge in den mit Holz beheizten Museums-Backofen. Aber nicht nur der Osterhase lockte ins Museum. Das Museum selbst beeindruckt nach wie vor die Besucher. Beispiel ist Rüdiger Schone. Der ehemalige Landwirt aus der Nähe von Wilhelmshaven begleitete Tochter Wiebke Kronsbein und Enkelin Jella. Der fachkundige Senior zeigte sich beeindruckt und sagte: "Viel von dem, was hier zu sehen ist, habe ich in meinen jungen Jahren als Landwirt noch erlebt."

Öffnungszeiten

Das Freilichtmuseum des Landkreises Tuttlingen in Neuhausen ist bis zum Saisonende am 29. Oktober täglich, außer montags, von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Diese Öffnungszeiten gelten auch an dem auf einen Montag fallenden Mai-Feiertag und den Pfingstmontag. Die nächsten Sonderaktionen sind die "historische Museumsführung" am Donnerstag 20. April (ab 14.30 Uhr) und der Aktionstag "Waffeln selbst gemacht" von 11 bis 13.30 Uhr am Freitag, 21. April. Weitere Informationen über die umfassenden Angebote der Einrichtung gibt es im Internet: www.freilichtmuseum-neuhausen.de (hps)