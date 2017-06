Neuhausen ob Eck Das muss mit: Die Checkliste für das Southside-Festival

Zelt, Grill und frische Socken: Was bei einem Festivalbesuch außerdem noch gebraucht wird, erfahrt ihr in unserer Checkliste für das Southside-Festival.

Die Basics



Die Unterkunft

Werkzeug

Kleidung

Kochen und Essen

Jeder Festival-Gänger kennt das: Kaum auf dem Gelände angekommen, den Claim abgesteckt und das Zelt aufgebaut – da fällt auf, dass etwas fehlt: Seien es die Wechselsocken, der Ersatzakku fürs Handy oder das bequeme Kopfkissen. Damit das beim Southside 2017 kein Thema wird, haben wir eine Liste mit den wichtigsten Festival-Utensilien zusammengestellt.Ohne Tickets kein Eintritt, keine Musik, kein Festival, kein Spaß. Je nach Entfernung erspart ihr euch eine erneute Heimfahrt oder ein verschwendetes Wochenende. Alternativ ausreichend Geld dabei haben.Ausreichend Bargeld und eventuell die EC-Karte mitnehmen. Man weiß ja nie so genau, wie viel Geld man braucht. Alles, was zum Festival nicht gebraucht wird, am besten zuhause lassen. Ein Verlust des Geldbeutels wiegt so weniger schwer.Kommunikation und Fotoapparat dürfen nicht fehlen. Entweder noch einen separaten Akku mitbringen oder beim Southside auf den Service von Volt zurückgreifen. Dort bekommt man auf dem Festivalgelände für eine Gebühr einen voll aufgeladenen Akku. Jedoch nicht vergessen: Von den Bands dürfen keine Videoaufnahmen gemacht werden.Oft vernachlässigt und für Bier in den Hintergrund verdrängt, ist Wasser sehr wertvoll. Es kann nicht nur getrunken werden, ihr könnt damit auch kochen oder eure Zähne putzen. Auf dem Festivalgelände gibt es kostenlose Wasserstellen, um die Vorräte wieder aufzufüllen.Klingt widersprüchlich, da man ja eigentlich hier ist, um die Bands zu hören. Dennoch können Ohrstöpsel Gold wert sein. Einerseits, wenn die Band sehr sehr laut ist, andererseits, wenn die Zeltnachbarn um 4 Uhr morgens noch laut singen und Musik hören. Zudem sind Ohrstöpsel billig.Optimalerweise mit Heringen und ohne Löcher. Am besten vor der Abfahrt noch mal auspacken und alle Bestandteile auf Vollständigkeit und Funktionalität überprüfen. Keine Lust, das Zelt mitzunehmen und auf- und abzubauen? Es ist möglich, sich auf dem Southside ein Zelt reservieren und sogar schon aufbauen zu lassen. Ein Zelt für eine Person kostet 99 Euro Miete, hinzu kommen noch 50 Euro Kaution.Für einen gemütliche Nachtruhe im Zelt empfiehlt sich ein Schlafsack. Besitzt er kein integriertes Kopfkissen, nicht vergessen: besser eines mitnehmen. Generell sind Baumwollschlafsäcke zu empfehlen. Sie sind aus Naturmaterial und man schwitzt meistens nicht so viel.Hartgesottene legen sich mit dem Schlafsack (oder ohne) direkt ins Zelt. Besonders bei schlechtem Wetter mit Nässe und Kälte kann das sehr schnell sehr ungemütlich und auch für die Gesundheit bedenklich werden. Daher: Isomatte, Luftmatratze oder zur Not einen großen Karton als Unterlage nehmen.Wer will auf einem Festival denn schon sitzen? Ab und zu kann das tatsächlich ganz gut tun. Campingstühle sind simpel auf- und zuklappbar und leicht zu transportieren. Zur Not tut es auch die alte Picknick-Decke.Habt ihr dieses Klebeband dabei, kann euch so gut wie nichts mehr passieren. Es ist universell einsetzbar, flickt gerissene Zeltwände, kann (zumindest eine Zeit lang) kaputte Autoscheiben intakt halten und gebrochene Zeltstangen oder Campingstühle reparieren. Must have!Zur Not tut’s auch das Handy, aber jeder, der schon mal beim Camping war, hat damit so seine Erfahrungen. Wer hat noch nie im Dunkeln in einem Zelt nach dem Hausschlüssel oder dem Handy (!) gesucht? Eben! Taschenlampe muss mit.Vielfältig einsetzbar. Wichtig für das Öffnen von Konservendosen oder zum Zerschneiden irgendwelcher Zeltschnüre oder Seile. Oft ist an den Messern auch noch ein Zahnstocher mit dabei: Gold wert.Zum Anfeuern von Grill oder Gaskocher. Und sollte es kalt werden, spendet auch eine kleine Flamme zumindest etwas Wärme und Trost.Sollte zum Wohlfühlen sein, bequem und gleichzeitig robust – im Mosh Pit kann es durchaus mal etwas ruppiger zugehen.Gehört auf einem Festival nicht unbedingt zum guten Ton, ist trotzdem zu empfehlen. Ist etwas gerissen, sind Socken und Schuhe nass: Die Freude ist groß, ist dann Ersatz dabei. Und mal ehrlich: Frische, saubere Socken sind doch was richtig Tolles.Zur Not tut es auch ein Müllsack. Besser sind natürlich Regenjacken oder ein Regenponcho. Der lässt sich auch in ein Miniformat pressen und nimmt so kaum Platz weg. Wird es nass, wird es auch matschig. Hohe Gummistiefel können da von Vorteil sein.Kocher mit Kartuschen bis maximal 450 Gramm sind auf dem Southside erlaubt. Darum werdet ihr wohl nicht herumkommen. Sie sind praktisch und sparen Platz. Auch möglich sind Einweggrills und kleine Dreibeingrills, die sind allerdings mit mehr Aufwand verbunden.Für alle, die kein Taschenmesser mit integriertem Öffner haben (siehe Werkzeuge!) ein Muss. Besonders für Konservenfreunde.Klar kann die Konservendose auch direkt auf dem Kocher erhitzt werden, allerdings ist das nicht zu empfehlen. Besser ist ein kleiner Topf.Praktisches Campingbesteck lässt sich platzsparend zusammenlegen. Wer nicht mit den Händen essen möchte, kommt um Besteck wohl nicht herum.Trockenobst, Dosenwurst, Konserven – alles, was gut und lange haltbar ist.Siehe Punkt „Basics“. Habt ihr einen Topf dabei, könnt ihr beispielsweise auch Kaffee kochen. Bei Getränkebehältern darauf achten, keine Glasflaschen zu kaufen, die sind auf dem Southside verboten. Wollt ihr das Bier nicht selbst mitbringen, könnt ihr das im Southside-Shop reservieren und an den Festivaltagen vor Ort abholen.