Neuhausen ob Eck Das Southside Festival 2017 ist ausverkauft

Jahr um Jahr pilgern im Sommer tausende Musikfans nach Neuhausen ob Eck zum Southside Festival. Jetzt hat der Veranstalter bekanntgegeben: Das Festival 2017 ist ausverkauft.

Für das Southside Festival 2017 gibt es keine Tickets mehr. Das hat der Veranstalter heuteund auf der Facebook-Seite des Festivals bekannt gegeben. "Das war's, liebe Freunde der gediegenen Festivalsause - das #southside17 ist ausverkauft! Wir sehen uns im Juni!", heißt es dort. Bereits Mitte April gab es laut Mitteilung der Festivalbetreiber nur noch 2000 Tickets, am 21. April waren es nur noch 500. Auch diese sind nun offenbar weg. Das Southside Festival findet in diesem Jahr vom 23. bis 25. Juni statt.Jedes Jahr zieht es tausende Musikfans im Sommer nach Neuhausen ob Eck, um dort das Southside Festival zu feiern. Im vergangenen Jahr gab es schwere Unwetter. Das Southside musste deshalb abgesagt werden Zum Southside 2017 werden Musikgrößen wie Green Day, Linkin Park oder Blink 182 erwartet. Für Fans der elektronischen Musik reisen Künstler wie Boys Noize oder Digitalism an.