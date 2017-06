Neuhausen ob Eck Darum kommt Blink-182-Drummer Travis Barker mit dem Kreuzfahrtschiff zum Southside 2017

Travis Barker, der Schlagzeuger der Band „Blink-182“, hat wahrscheinlich die längste und weiteste Anreise zum Southside 2017. Mehr als drei Wochen ist er unterwegs. Denn seit einem verheerenden Unglück bewegt sich der Musiker nur noch zu Land und zu Wasser fort. Ein Flugzeug wird der Amerikaner nie wieder betreten.

Bereits am 1. Juni 2017 hat sich Barker von New York aus auf den Weg gemacht, um auf der anderen Seite des großen Teichs einige Gigs zu spielen. Auf der Queen Mary 2 überquerte der Musiker acht Tage lang den Atlantik mit dem Ziel Südengland. Mit an Bord nahm er seine beiden Kinder: Sohn Landon und Tochter Alabama. Mit einem kurzen Clip auf Twitter teilte die Familie ihre Vorfreude auf Europa mit der Welt. Im Hintergrund ist der Big Apple zu sehen. Das Kreuzfahrtschiff hatte gerade abgelegt.Doch wieso nimmt der 41-Jährige tagelange Fahrten auf sich, anstatt mit einem Flugzeug innerhalb von wenigen Stunden über den Ozean zu schweben? Diese zeit- und kostspielige Art des Reisens ist für den Rockstar eine Notwendigkeit, um überhaupt seinen Beruf ausüben zu können. Schuld ist seine extreme Flugangst, deren Hintergründe tragisch sind.Denn Barker überlebte ein Flugzeugunglück, bei dem für beide Piloten, einen guten Freund des Musikers sowie seinen Bodyguard jede Hilfe zu spät kam: In einer Septembernacht 2008 sprühte der Jet des Drummers kurz nach dem Start im US-Staat South Carolina plötzlich Funken. Der kleine Flieger verwandelte sich in einen Feuerball, der über das Rollfeld raste, die Umzäunung des Flugplatzes durchbrach und auf einer Straße neben der Startbahn zum Stehen kam. Dort explodierte die Maschine.Travis und sein Kumpel Adam Goldstein überlebten den Crash und konnten das Wrack über den Notausgang verlassen. Doch der "Blink-182"-Drummer kam dabei mit auslaufendem Treibstoff in Kontakt, der seine Kleidung in Flammen aufgehen ließ. Die Bilder des gelöschten Wracks nach Sonnenaufgang lassen kaum glauben, dass die beiden jungen Männer diesem Inferno entkommen konnten.Auf mehr als der Hälfte seines Körpers erlitt der Verbrennungen dritten Grades. Die stationäre Behandlung in einer Spezialklinik für Brandopfer dauerte elf Wochen und machte 27 Operationen nötig. Jahre später gestand der Musiker, dass ihn während der Zeit im Krankenhaus Todessehnsucht quälte, der er glücklicherweise nicht nachgab. Im Gegensatz zu seinem Freund Adam Goldstein, der ein knappes Jahr nach dem Unglück tot aufgefunden wurde. Eine Überdosis hatte das Leben des jungen Mannes gefordert.Seit dem Unfall ist der Drummer zwar in kein Flugzeug mehr gestiegen, aber von der Bühne kann den Musiker nichts fernhalten. Wenige Monate nach dem Crash saß Travis wieder für seine Punkrock-Truppe hinter den Drums. Obwohl seine Angst vor dem Fliegen das Touren mit "Blink-182" erschwert, unterstützen ihn seine langjährigen Bandkollegen und das Management und sorgen dafür, dass Barker stets genug Zeit hat, um zu seinen Konzerten in Übersee anzureisen.Vom Reiseantritt in New York am 1. Juni bis zum Auftritt am Sonntag, 25. Juni um 20 Uhr, auf der Green Stage des Southside Festivals wird Barker mehr als 10.000 Kilometer zu Land und zu Wasser hinter sich gebracht haben. Mit dem Kreuzfahrtschiff ging es von New York nach Southampton in England und dann quer über den europäischen Kontinent nach Neuhausen ob Eck.Die Zeit auf dem Schiff vertreibt sich der Musiker mit viel Sport und bereitet sich damit auf die energiegeladenen Shows von "Blink-182" vor, die für den Schlagzeuger eine körperliche Herausforderung sind. Außerdem arbeitet der zweifache Vater während der Tage auf See an neuen Songs und übt an seinen Drums.Wenn möglich wird Barker von seinem Nachwuchs auf der Überfahrt und während der Tour begleitet. Nach der Ankunft in Deutschland tollte der 41-Jährige mit seinen Kindern herum und grüßte seine Fans hinzulande mit einem kurzen Twitter-Video.