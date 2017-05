Neuhausen ob Eck Biker verletzt sich bei Unfall am Fuß

Biker verletzt sich bei Unfall am Fuß

Beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzte sich ein Motorradfahrer am Samstagabend, 20. Mai, im Bereich der Einmündung der Lehr- und der Südstraße.

Dort hielt sich der 20-jährige Autofahrer nicht an das Rechtsfahrgebot und stieß mit dem entgegenkommenden Biker zusammen, teilt die Polizei mit. Der 35-jährige Biker zog sich eine Verletzung am linken Fuß zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Tuttlingen gebracht. Es kam zu einem Schaden von rund 3000 Euro.