Southside Auf ein Gespräch mit BOY

Sonja und Valeska sind BOY. Mit Liedern wie "Little Numbers" schafften es die beiden Musikerinnen bereits in die Charts, Im Interview mit dem SÜDKURIER verraten sie wie sich die gestiegene Terrorgefahr auch Backstage bemerkbar macht und wie es sich anfühlt nach Haftbefehl zu spielen

Was lange währt, wird endlich gut - bereits im vergangenen Jahr sollte das Musikerinnenduo "BOY" beim Southside auf der Bühne stehen. Ein Unwetter ruinierte nicht nur ihren Auftritt, sondern auch das Wochenende von 60.000 Besuchern. In diesem Jahr läuft jedoch endlich (bis auf den Stromazsfall bei dem AUftritt von Green Day am Samstag) alles nach Plan. Wenige Stunden vor ihrem Auftritt auf der Blue Stage beim Southside 2017 nehmen sich Sängerin Valeska Steiner und Musikerin Sonja Glass Zeit für ein Interview mit SÜDKURIER-Volontär Daniel Schottmüller.