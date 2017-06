Bald geht es los: Drei Tage Livemusik mit rund 100 Bands auf vier Bühnen! Damit ihr bei der Anfahrt zum Southside-Festival in Neuhausen ob Eck nicht schon unnötig lange im Stau steht, hat der Veranstalter einige Tipps zur Anreise parat. Auch wichtige Hinweise, was man mit auf das Festivalgelände nehmen darf und was nicht, gibt es hier!

Anfahrt-Tipps für Autofahrer

Anreise mit der Bahn

Anreise mit dem Bus

2017 besteht die Möglichkeit, mit dem Bus direkt zum Festivalgelände gefahren zu werden. Der Busnetworx Festivalservice verlangt 19,90 Euro für eine Fahrt zum Southside Festival 2017. Die Busse fahren ab Stuttgart SAB, München ZOB und in Ulm von der Flixbus-Station.

Was ist auf dem Festivalgelände erlaubt? Was nicht?

Ihr solltet versuchen, möglichst nicht in den Stoßzeiten anzureisen, also am Donnerstag am besten schon vor 18.30 Uhr und eher nicht zwischen 18.30 und 20 Uhr in Neuhausen ob Eck einzutreffen.Der Veranstalter empfiehlt, dass Gebiet rund um Tuttlingen zu umfahren und stattdessen die Abfahrt Engen (A 81 Anfahrt 39) zu nutzen. Ab Engen die B31 in Richtung Eigeltingen nehmen. Danach auf die L 440 in Richtung Heudorf abbiegen. Ab dort ist das Festival ausgeschildert.über B31 und B311 und über Tuttlingen.über Ulm und B311 bis zum FestivalBis Stockach fahren und danach auf die B31 auffahren. In Hindelwang auf die B14 auffahren. Und dann der Festivalbeschilderung folgen.Die A 81 bis zur Ausfahrt Engen nehmen. Danach auf die B31 in Richtung Eigeltingen fahren. Dort die L440 Richtung Heuberg nehmen und auf die Festivalschilder achten.Auf jeden Fall günstiger, besser und bequemer könnt ihr mit der Bahn oder mit dem Bus anreisen. Die Festivaltickets sind auch Zugtickets für RB, RE und IRE. Auf der Festival-Homepage www.southside.de sind zusätzliche Entlastungszüge Ulm-Tuttlingen sowie die Shuttlebus-Zeiten vom Bahnhof Tuttlingen zum Festival angegeben.Was ihr beim Southside am besten zuhause lasst: Grillen ist auf dem Campinggelände erlaubt, der Gebrauch von flüssigem Grillanzünder jedoch nicht. Auf dem Festivalgelände könnt ihr Essen und Getränke kaufen, Wasser gibt es kostenlos an mehreren Trinkwasserstellen. Eigene Getränke könnt ihr in Tetrapaks bis zu einer Größe von 1,0 Liter mit auf das Festivalgelände nehmen. Glasbehälter sind aus Sicherheitsgründen weder auf dem Camping- noch auf dem Festivalgelände gestattet. Zusätzlich gibt es Bankautomaten auf dem Gelände. Fotografieren mit dem Handy und Pocketkameras für den privaten Gebrauch ist grundsätzlich erlaubt, Audio- und Videoaufnahmen jedoch untersagt. Bitte lasst Spiegelreflexkameras oder Kameras mit Wechselobjektiven sowie hochauflösende Digitalkameras zuhause. Selfies vom Festivalgelände zu machen gehört irgendwie schon dazu, allerdings sollte man Selfie-Sticks auch zuhause lassen, denn die sind auf dem Southside verboten.Auf dem Festivalgelände wird es zusätzlich auch noch Einlasskontrollen geben - macht euch daher bitte zeitig auf den Weg.