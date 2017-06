Southside Aluhüte, Muttigrüße und Frühaufsteher: Videorundgang auf dem Southside-Campingplatz

Bereits drei Festivaltage stecken den Southside-Besuchern schon in den Knochen. Wir haben uns in einem Videorundgang angeschaut, wie viel Energie noch für den Sonntag übrig ist.

Wie knüpft man an, an ein Leben, das so fern erscheint? Das fragen sich bestimmt auch viele Southside-Besucher, die in den vergangenen Tagen in einem Ausnahmezustand lebten und feierten. Wir sind mit Kamera und Mikrofon auf den Campingplatz und haben uns umgeschaut. Das kam dabei heraus: