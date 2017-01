Neuhausen ob Eck 25 Jahre Guggenmusik in Worndorf wird ausgelassen gefeiert

Im Bürgersaal gibt es an zwei Tagen in Worndorf bei einem lautstarken Guggemusiktreffen einiges auf die Ohren. Die Guggenmusik feiert ihr 25-jähriges Jubiläum

Mit einem zweitägigen Fest hat die Worndorfer Guggenmusik ihre Gründung vor 25 Jahren lautstark und frenetisch gefeiert, entsprechend ausgelassen war die Stimmung im Bürgersaal. Da steppte regelrecht der Bär – der Boden bebte, die Wände vibrierten, das durchweg junge Publikum feierte sich fast in Ekstase, angeheizt von schlagkräftigen Rhythmen der Gastkapellen.

Vor 25 Jahren, in geheimer Mission von den fünf musikbegeisterten Walter Reichle, Jürgen Kohli, Karl-Heinz Baumann, Herbert Boos und Dietmar Kohli gegründet, war der Start im Mai 1992 mit 23 Musikern gelungen. Die Worndorfer Stoabeißerzunft bekam so eine musikalische Begleitung bei Umzügen und Veranstaltungen. Die Verantwortlichen in Vereinsführung und der musikalischen Leitung haben in den vergangenen Jahren mehrfach gewechselt, das Outfit wurde der Zeit angepasst, die Auftritte wurden stetig verbessert. Die Guggenmusik ist fester Bestandteil der Narrenzunft, wird derzeit von den Guggen-Präsidenten Robin Wunderlich und Sammy Joe Sauter geführt und von der temperamentvollen Meli Frey musikalisch inspiriert.

Zum Jubiläumsauftakt durften die Worndorfer "All-Stars" aus der Gründungszeit nochmals ran, die an Rhythmus und Lautstärke nichts verlernt hatten. Danach folgten in nahtlosen Auftritten die "Bittelbrunner Glockästupfer", die "Los Crawallos" aus Emmingen, die "Stägge-Näschter" Honstetten und die "Sunshine Gugge aus Heudorf. Mit Bussen reisten die "Gugge Vamps" und die "Guggufa" aus Überlingen und Allensbach in nördliche Freundschaftsregionen an. Sie alle überboten sich gegenseitig mit ihren Auftritten. Und weil 25 Jahre Guggenmusik entsprechend gefeiert werden müssen, wurde das Spektakel am Samstag fortgesetzt.