Meßkirch-Schnerkingen "s' Rathaus am Brunnen": Ein typisch italienischer Familienbetrieb eröffnet

Das Restaurant und Pizzeria "s' Rathaus am Brunnen" eröffnet am heutigen Samstag, 8. April. Der NKSV Schnerkingen freut sich über den neuen Pächter aus Meßkirch.

Im ehemaligen Schnerkinger Rathaus eröffnet heute, 8. April, das Ristorante und Pizzeria "s' Rathaus am Brunnen". Geschäftsführer ist der 34-jährige Alessandro Ciamidaro aus Meßkirch. Der gelernte Feinmechaniker ist seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig, zuletzt nebenberuflich im Ristorante und Pizzeria "L'aragosta" in Mengen. "Es wird ein typisch italienischer Familienbetrieb", sagt Alessandro Ciamidaro. Der neue Pächter hat auf den Ursprungsnamen "s' Rathaus am Brunnen" zurückgegriffen, um die Identität des über 100 Jahre alten Gebäudes zu bewahren.

Der Gastraum bietet für 45 Gäste Platz, im Garten finden ebenso viele Personen Platz. Sobald das Wetter mitspielt, will Ciamidaro dort Kaffee und Kuchen anbieten. Auf der Speisekarte des Restaurants finden sich Pizza, Pasta, Fisch- und Fleischgerichte, Salat, südländische Spezialitäten wie Spaghetti mit getrockneten Tomaten und Pizza mit Brokkoli und Salsiccia, einer italienischen würzigen Wurst. "Auf Wunsch der Gäste haben wir auch Wurstsalat auf schwäbische Art im Angebot", berichtet der Pächter. Mit Schwägerin Stephanie Ciamidaro wird er am Herd beziehungsweise Pizza-Ofen stehen. "Wir werden die Küche rocken", sagt er zuversichtlich. "Die Küche ist gut ausgestattet und wir sind ein gutes, junges Team", begründet er.

"Wir achten auf Qualität, unsere Produkte stammen aus Meßkirch und der Umgebung." Woher die Produkte kommen und mit welchen Betrieben das Restaurant zusammenarbeitet, kann demnächst im Internet nachgelesen werden. Auf das offen gezapfte Bier freut sich Ernst Bauer, Kassierer des Narren-, Kultur- und Sportvereins (NKSV Schnerkingen , bereits. Das Restaurant ist von 17 bis 22 Uhr geöffnet, sonntags von 11 bis 22 Uhr. Dienstags ist Ruhetag. Einmal pro Monat ist ein Spezialabend mit Aktionen geplant. "Es ist relativ schnell gegangen", beschreibt Ernst Bauer die Suche nach einem neuen Pächter. Im Januar hatte die bisherige Pächterfamilie die Pizzeria aufgegeben. "Es war uns wichtig, dass das Ristorante dauerhaft und nicht saisonal betrieben wird", unterstreicht Rüdiger Mattes, Vorsitzender des NKSV. "Und auch auf die Bedürfnisse des Vereins eingegangen wird", fügt Ernst Bauer an.

Vereinsleben im Lokal

1998 hatte der Verein das ehemalige Rathaus gekauft und in 1500 Stunden Eigenleistung umgebaut und saniert. 13 Jahre lang hatte der Verein die Gastwirtschaft selbst betrieben, bis die Motivation in den eigenen Vereinsreihen 2013 nachließ, sagt Bauer. "Wir hoffen, dass die Pächter lange bleiben", sagen Bauer und Mattes übereinstimmend. Wichtig war dem Verein, dass das Restaurant bei den Veranstaltungen und Vereinssitzungen des Narren-, Kultur- und Sportvereins geöffnet hat, damit das Vereinsleben im Lokal weiterläuft und dieses dann für den Verpächter reserviert ist. Ciamidaro will mit seinem Team auf die Wünsche der Schnerkinger eingehen, auch ein örtlicher Stammtisch ist herzlich willkommen.

Rathaus Schnerkingen

Das ehemalige Rathaus der einst selbständigen Gemeinde Schnerkingen wurde 1909 gebaut. 1998 wurde das Rathaus vom Narren-, Kultur- und Sportverein (NKSV) Schnerkingen gekauft. Wichtig war dem Verein der Erhalt des geschichtsträchtigen Gebäudes. In 1500 Stunden wurde es in Eigenleistung umgebaut und saniert. Zahlreiche Veranstaltungen und Sitzungen des Vereins finden im und rund um das ehemalige Rathaus statt.