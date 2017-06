Meßkirch Zwölf Pilger auf dem Himmelreich-Jakobusweg

Anita Metz aus Meßkirch hat eine viertägige geführte Wanderung auf dem Himmelreich-Jakobusweg angeboten. Zwölf Teilnehmer aus der Region Meßkirch pilgerten mit. Nach ihrer Heimkehr erzählten sie von ihren Erlebnissen.

Meßkirch – Ein spanisches Sprichwort sagt: "Nach Jerusalem wandert man, um Jesus zu finden, nach Rom geht man zum Papst, doch auf dem Pfad nach Santiago de Compostela sucht man sich selbst." Viele Menschen tragen die Sehnsucht im Herzen, den Jakobsweg zu gehen. Zwölf Teilnehmer aus der Region begaben sich bei einer geführten Pilgerwanderung auf ein Teilstück des Himmelreich-Jakobuswegs von Hüfingen über die Baar durch den Schwarzwald bis nach Freiburg. Zum dritten Mal führte Anita Metz aus Meßkirch eine Pilgergruppe. Ausgeschrieben worden war das ökumenische Angebot im Pfarrbrief der katholischen Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf.

Für den SÜDKURIER ließen einige Teilnehmer die viertägige Pilgerwanderung Revue passieren. Die zwölf Jakobspilger starteten mit einer Zugfahrt von Beuron nach Hüfingen. "Man packt nur das ein, was man wirklich braucht. Man kann in dieser Zeit mit wenig auskommen", erklärte Ursula Schwelling aus Meßkirch. Werner Eberle aus Inzigkofen pflichtete ihr bei. Knapp zehn Kilo wogen die Pilgerrucksäcke. Die Jakobsmuschel am Rucksack weist die Wanderer als Jakobspilger aus. Die Herausforderung, so etwas zu schaffen, und die Mischung aus Spiritualität, geschichtlichen Informationen und dem Sportlichen nannte Andrea Beck aus Göggingen als ihren Beweggrund für die Teilnahme. Ursula Schwelling erklärte, auf dem Jakobsweg könne sie den Alltag hinter sich lassen und über sich selbst nachdenken. Marija Kleiner aus Laiz sah den Pilgerweg als Zeit für sich selbst und Urlaub für die Seele.

Einige der Teilnehmer kannten sich bereits von früheren Pilgerwanderungen. Pilgerführerin Anita Metz erklärte: "Mit einer bunt gemischten Gruppe aufbrechen und nach vier Tagen mit einer zusammengewachsenen Gemeinschaft am Ziel ankommen, das kann ich nicht organisieren, das ist immer ein Geschenk." Ihre Motivation, eine geführte Pilgerwanderung anzubieten, verbindet sie mit der Freude am Wandern und dem Wunsch, mit anderen Menschen im Glauben unterwegs zu sein. Die Gemeinschaft, die unterwegs ist, kann ein Einstieg in den Glauben oder ein Wiederfinden des Glaubens sein. Die Pilgertouren bereichern die Pilgerführerin selbst, ebenso wie die Mitwanderer.

Martina Lorch aus Meßkirch bestätigte, dass man den Pilgerweg bewusster als eine Wanderung geht. Die erste Tagesetappe führte die Pilger von Hüfingen über Bräunlingen zum Kirnbergsee über Dittishausen nach Löffingen. Als "Kleinod" bezeichneten die Pilger die Weiler Kapelle, die auf weiter Flur mitten in einer Wiese steht. Dort wurde ein Impuls abgehalten. An allen vier Tagen der Pilgerwanderung war es sehr heiß. Nach dem Frühstück und einem Impuls in den jeweiligen Kirchen machte sich die Gruppe auf den Weg. Im Rucksack war ein Vesper für den Tag. Die Jakobspilger nahmen sich für die Etappen den ganzen Tag Zeit, legten ausreichend Pausen ein.

Werner Eberle beschrieb: "Den Tag passieren zu lassen und offen sein, was kommt, wer und was uns begegnet." Die zweite Etappe ging von Löffingen an Orchideenwiesen vorbei nach Friedenweiler, Neustadt und Titisee. Es seien kräftige Aufstiege und kräftige Abstiege gewesen, berichteten die Pilger einhellig. Anita Metz bestätigte, dass sicher jeder einmal an seine Grenzen gekommen sei. Doch alle Pilger hielten bis zum Ende durch. Zu jedem Ort, jeder Kirche und jedem Plätzchen wusste Anita Metz etwas zu erzählen.

Die dritte Etappe führte von Titisee über Hinterzarten durch die Ravennaschlucht auf den Grat des Höllentals nach Buchenbach. Gerlinde Kretschmann aus Laiz genoss die behutsame, aber zielgerichtete spirituelle, religiöse Anleitung und Führung von Anita Metz. Von Buchenbach über das Himmelreich, Giersberg, Kirchzarten und Ottilienberg erreichten die Pilger ihr Ziel, das Mutterhaus der Vinzentinerinnen Freiburg. Mancher Pilger empfand den Stadtlärm nach den Tagen in der Natur und der Ruhe als störend. "Auch wenn du am Ziel bist und heimkehrst, bist du trotzdem noch unterwegs, nur anders", sagte Anita Metz. Sie wird auch 2018 eine Pilgerwanderung anbieten.

Nächste Etappe

Anita Metz wird auch 2018 eine Pilgerwanderung auf dem Himmelreich-Jakobusweg anbieten, von Freiburg nach Weil am Rhein. Die Tagesetappen liegen zwischen 20 und 25 Kilometer. Die Tour wird im Weihnachtspfarrbrief der katholischen Seelsorgeeinheit Meßkirch ausgeschrieben und ist ökumenisch ausgerichtet. Informationen bei Anita Metz, Telefon 0 75 75/28 07.