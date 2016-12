Meßkirch Zweifel an den Kundenströmen: Einzelhandel spricht sich für lebendige Innenstadt aus

Hermann Müller ist Einzelhändler mit Leib und Seele. Der Meßkircher spricht sich für eine lebendige Innenstadt aus.

Meßkirch –Manchmal muss man ein Dichterwort bemühen, um einen Sachverhalt deutlich zu machen. "Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen, und meine heißen Tränen fließen", reimte Heinrich Heine in seinen berühmten "Nachtgedanken". Feuchte Augen bekommt auch Hermann Müller, wenn er an die Entwicklung der Innenstadt denkt. So manche schlaflose Nacht hat es dem Meßkircher auch schon bereitet, wenn er darüber nachdenkt, wie sich wohl alles entwickelt, wenn die Erweiterung des Fachmarktzentrums am Bahnareal einmal Wirklichkeit geworden ist. Er gehört zu den Einzelhändlern, die der Meinung sind, dass das neue Angebot nicht unbedingt Kunden in die Innenstadt ziehen wird, wie es Stadtverwaltung und Gemeinderat hoffen. Die hätten auch keinen "Plan B", wenn es mit den Kundenströmen nicht klappen sollte. Dabei ist es auch Müller klar, dass die Innenstadtentwicklung eine schwierige Angelegenheit sei.

Mit seinem Schuhgeschäft ist er in der komfortablen Lage, dass er viele Stammkunden hat. Und die kommen sogar aus ganz Deutschland. Denn es gibt nur ganz wenige Fachhändler, die Schuhe in zwölf verschiedenen Weiten anbieten. Wer Probleme mit den Füßen hat, der ist bei Müller in besten Händen. "Aber ohne gutes Personal und eine intensive Beratung geht da nicht viel", ist der 64-Jährige überzeugt. Aus anderen Städten weiß er, dass die Kunden auch wieder gerne in kleinere Geschäfte gehen, wenn das Angebot und der Service stimmen. "Ich bin nicht gegen das Fachmarktzentrum", macht er deutlich. Aber man müsse konsequent daran arbeiten, die Innenstadt erlebenswert zu machen. Den Bürgermeister beneidet er da nicht um diese Aufgabe. "Das ist Knochenarbeit", ist der Meßkircher überzeugt.

Einen Schaufensterbummel machen, das würden auch Touristen gerne tun. Und die kämen ja immer mehr, um sich den Campus Galli anzuschauen. "Aber das Gelände ist hinter Rohrdorf, das ist doch viel zu weit weg", kritisiert Müller. Auch die mangelnden Parkmöglichkeiten in der Innenstadt müsse man überdenken. Ob jemand vom Fachmarktzentrum in die Innenstadt zu Fuß geht, das bezweifelt Müller. "Die Leute wollen fahren und finden dann keinen Parkplatz." Dabei sei Meßkirch doch ein hübsches Städtchen. "Wir haben eine gewachsene Struktur, die andere Kommunen so nicht haben", ist er überzeugt. Er kann sich auch gut vorstellen, dass mehr Menschen im Zentrum wohnen wollen, wenn das Angebot den Bedürfnissen entspricht. "Doch dann brauchen wir auch Metzger und Bäcker, die dann vielleicht gar nicht mehr da sind", weiß der Mann, der in dem Haus aufgewachsen ist, in dem er auch sein Geschäft betreibt. "In der vierten Generation", fügt er stolz hinzu.

Im Jahr 1380 wurde das Gebäude erstellt. Man sieht es nicht an, dass es schon viele Jahrhunderte auf dem Buckel hat. Der Grund ist klar: "Man muss immer wieder investieren, um so ein Gebäude zu erhalten", sagt der Besitzer. Doch das gelte nicht für ihn alleine. In Meßkirch müsse man da noch viel machen. "Warme Farben braucht die Stadt", schwärmt der Kaufmann. Eine Innenstadt müsse eine Atmosphäre haben, dann kämen auch die Leute. "Und Branchenvielfalt. Ohne die geht nichts." Dabei hat er gar nichts gegen Konkurrenz. "Die belebt das Geschäft", sagt er. Aber sie müsse dann halt auch in der Nähe sein und nicht so weit draußen, wie das Fachmarktzentrum. "Das hätte näher an die Innenstadt gehört", ist er überzeugt. Da dies aber derzeit nicht zu realisieren war, hätte man besser abgewartet.

Aus heutiger Sicht hätte Müller sein Geschäft vor zehn Jahren verkaufen sollen und sich anderswo ansiedeln, sagt er. Heute sei es nahezu unmöglich, in der Innenstadt ein Ladengeschäft zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Doch man dürfe nicht aufgeben und den Kopf in den Sand stecken. Die Innenstadt hätte durchaus eine Überlebenschance.

Fachmarktzentrum