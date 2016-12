Meßkirch Zuschuss für Renovierung der Martinskirche: 70 000 Euro gegen den Zahn der Zeit

Mit 70 000 Euro wird sich die Stadt Meßkirch an den Restaurierungsmaßnahmen im Innern der Martinskirche beteiligen. Der Bauförderverein St. Martin hatte einen unbezifferten Zuschussantrag gestellt. Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat daraufhin 50 000 Euro vor. Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde dieser Betrag dann auf 70 000 Euro aufgestockt.

Bürgermeister Arne Zwick hielt mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg, dass man "zwischen der engagierten Kirche vor Ort und der großen Kirche in Freiburg" unterscheiden müsse. Ginge es um eine Unterstützung der Erzdiözese, dann hätte er gar nichts gegeben. In der Diskussion wurde aber auch deutlich, dass die Mehrheit des Gremiums in der Martinskirche auch ein Kulturdenkmal von hohem touristischem Wert sieht. Und das ist keinesfalls unbegründet.

Wer einen Blick in die Kirche St. Martin neben dem Schloss wirft, der wird immer wieder feststellen, dass neben Gläubigen, die in den Bänken sitzen oder knien und beten, auch Kirchenbesucher mit Wanderschuhen und Rucksack oder solche mit Digitalkameras anzutreffen sind. Kein Wunder: St. Martin ist mehr als einen Blick Wert. In einer Region, in der der Barock die Gotteshäuser dominiert, ist diese Rokokokirche etwas ganz Besonderes. Doch die Schönheit hat auch ihren Preis. Und der liegt bei rund 400 000 Euro. So viel soll es kosten, auch den Innenraum der Kirche zu restaurieren. Für die Pfarrgemeinde ein großer Brocken und für den Bauförderverein der Kirche eine klare Aufforderung, die Geldmittel zu besorgen. Etwa drei Viertel der Summe hat man schon zusammen, wie Vorstandsmitglied Hans-Peter Bickel gegenüber dem SÜDKURIER deutlich machte. Das Geld von der Stadt solle aber nicht dazu dienen, die noch vorhandene Lücke zu füllen, sondern eher dazu, um auch Unvorhersehbares bewerkstelligen zu können. "Jeder, der mal ein altes Haus saniert hat, der weiß genau, dass man da mit Überraschungen rechnen muss", weiß der Mann vom Bauförderverein.

Und die Kirche ist ein besonders großes Haus von beträchtlichem Alter. Man werde deshalb auch im Herbst um Patenschaften für Statuen und Gemälde werben. Das soll dann mit viel Engagement durch die Vorstandsmitglieder und mit Unterstützung des Gmeiner-Verlags geschehen, der eine Art Objektkatalog herausbringen wird.

Für CDU-Fraktionschefin Christa Golz ist die Kirche "das Denkmal Nummer eins neben dem Schloss". Und weil die Stadt sich an der Außensanierung nicht beteiligt hatte, schlug sie die Erhöhung des Zuschusses von 50 000 auf 70 000 Euro vor. SPD-Fraktionschefin Martina Mühlherr war dagegen. "Die Kirche hat einen Eigentümer, der nicht ganz schwach auf der Brust ist", argumentierte sie. Und außerdem gebe es noch mehr Kirchen in Meßkirch. Insa Bix (CDU) lenkte den Blick auf das touristische Potenzial der Kirche. Für Werbeflyer würde man ja auch ständig Geld ausgeben. Warum dann nicht auch für die Kirche? Das will man nun tun, muss aber deshalb nicht die Zahlen im Haushaltsplan für das kommende Jahr ändern, der in der Sitzung am 17. Januar vorgelegt wird. Denn die Restaurierungsmaßnahmen werden erst 2018 beginnen. Und dann auch einige Jahre dauern, wie Hans-Peter Bickel deutlich machte. "Somit sind die Kosten für die Stadt auch planbar", wie Bürgermeister Zwick im Gremium deutlich machte. Armin Gmeiner (CDU) rechnet mit einigen Jahrzehnten, bis alles gemacht ist.

St. Martin

Es handelt sich um eine ursprünglich gotische Hallenkirche als fränkische Gründung um 750. Sie wurde 1526 als spätgotische Säulenbasilika von Lorenz Reder unter Gottfried Werner von Zimmern neu erbaut. Zwischen wischen 1769 und 1773 fand eine Umgestaltung im Rokoko-Stil statt. Der herausragende sakrale Spätrokokoraum macht die Stadtpfarrkirche St. Martin zur letzten Spätrokokokirche Oberschwabens. Sie besitzt also ein Alleinstellungsmerkmal, das so manchen Einheimischen vielleicht gar nicht bewusst ist.

Zur Ausstattung gehört das bedeutende Dreikönigsbild des Meisters von Meßkirch (um 1535), Teil eines um 1538 gestifteten Altars. Grabdenkmäler der Grafen von Zimmern und Fürsten von Fürstenberg sind künstlerisch hochwertige Beispiele der deutschen Grabmalkunst von den Renaissance-Bronzegussepitaphen der Grafen von Zimmern des 16. Jahrhunderts bis zum Stuckepitaph des 18. Jahrhunderts (Fürstenberg-Epitaph von Johann Joseph Christian, 1775 bis 1776). Das große Deckengemälde, das der Maler Andreas Meinrad von Ow 1773 malte, zeigt die Verklärung des heiligen Martin. Auch den heiligen Heimrad von Meßkirch wird in der Kirche bildlich dargestellt. (kf)