Meßkirch Zeugensuche: Laster-Fahrer begeht Unfallflucht auf B 311

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Donnerstag, gegen 7.25 Uhr, auf der B 311 ereignet hat und bei dem ein Schaden von rund 6000 Euro entstanden ist.

Ein Lasterfahrer war in Richtung Meßkirch unterwegs und ordnete sich an der Einmündung zur B 313 auf dem Abbiegestreifen in Richtung Sigmaringen ein, teilt die Polizei mit. Als ein 24-jähriger Autofahrer an dem Laster rechts vorbeifuhr, fuhr der Fahrer des Sattelzugs über die Sperrfläche geradeaus weiter und wechselte zurück auf den rechten Fahrstreifen. Der 24-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten. Während er noch zum Stehen kam, konnte eine hinter ihm fahrende 23-Jährige nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte auf das Auto des 24-Jährigen. Der Fahrer des weißen Lasters beging Fahrerflucht. Die Beamten erbeten Hinweise auf den Flüchtigen unter Telefon 0 75 71/10 40.