Meßkirch Zeitzeugen fordern mehr Sachlichkeit in Diskussion um Erzbischof Conrad Gröber

In der aufkommenden Diskussion um die Person Conrad Gröbers melden sich nun auch Zeitzeugen aus Meßkirch zu Wort. So Josef Joos, der von Gröber gefirmt wurde und der für eine Versachlichung der Diskussion um den Kirchenmann eintritt:

Joos, heute 87-jährig, sagt, er könne sich an die Firmung durch Gröber nicht mehr erinnern doch habe er sich zeitlebens für Geschichte interessiert. Denn das Unterrichtsfach Geschichte habe es zu seiner eigenen Schulzeit während des sogenannten Dritten Reichs im Grunde nicht gegeben. "Da ging es nur um die Germanen", erinnert er sich zurück.

Heute wendet er sich indes gegen den in der Lesung von Wolfgang Proske genannten Umstand, dass neue Dokumente die Handlungen des Bischofs im Bezug auf Frauen im Allgemeinen und seine intimen Beziehungen zu der Konstanzer Jüdin Irene Fuchs im Besonderen in einem neuen Licht erscheinen ließen. In einer Fußzeile beschreibt Proske diese neue Quelle so: "Es dürften sich um Papiere handeln, die – mit beachtlicher Sorgfalt – ursprünglich von der Gestapo zusammengestellt worden waren."

Joos stellt hierzu fest: "Da wird der Eindruck erweckt, es wird ein neuer Vorwurf aus der Unterwelt herausgezaubert." Aber so sei es eben nicht, stellt Joos seinen Standpunkt klar und tritt dafür ein, die Diskussion um Conrad Gröber, auch in dessen Geburtsstadt, wieder zu versachlichen. Joos verweist dabei auf die 1982 veröffentlichte Biografie "Conrad Gröber 1872-1948 – Erzbischof in schwerer Zeit" von Erwin Keller. Darin wird beschrieben, wie Julius Streicher, Herausgeber des NS-Kampfblatts "Der Stürmer" behauptete, Briefe in den Händen zu halten, "aus denen hervorgehe, dass der Erzbischof zu einer Konstanzer Jüdin unlautere Beziehungen unterhalten habe.

" Dabei, schreibt Keller, sei es dem später vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg zum Tode verurteilten Streicher nur darum gegangen, den gehassten und gefürchteten Kirchenmann schlecht zu machen. "Es war eine Diffamierung gegen besseres Wissen. Denn selbst die Geheime Staatspolizei hatte dem Erzbischof bestätigen müssen, dass aus den Briefen nichts Ehrenrühriges hervorgehe; anderes in Hausdurchsuchungen in Konstanz und Freiburg zutage gefördertes 'Material' war offenbar noch weniger 'ergiebig'", heißt es in der Biografie in Bezug auf "eine Konstanzer Jüdin".

In seinem Band "NS-Belastete aus Südbaden" beschreibt Proske den Sachverhalt rund um Irene Fuchs so: Im Fall der von Streicher indirekt genannten Dr. Irene Fuchs sei besonders der antisemitische Tonfall von Gröber problematisch. In einem Brief an den Gauleiter Robert Wagner über Irene Fuchs habe sie Gröber wegen einer Anzeige als "rachenehmende Jüdin" bezeichnet und sich zwei Jahre später in einem weiteren Brief an den Gauleiter dahingehend geäußert, dass eine Jüdin als Kronzeugin gegen ihn als deutschstämmigen Mann vernommen werde. Allein solche Formulierungen seien im Dritten Reich für die Kontrahentin lebensgefährlich gewesen, schreibt Proske. "Gröber hatte dennoch keine Skrupel, sie in rassistischer Weise abwertend zu denunzieren." In einer zu dieser Textstelle dazugehörigen Fußnote merkt Proske indes auch an, dass Fuchs die Zeit des Nationalsozialismus überlebte und 1951 im Vereinigten Königreich starb. Für Josef Joos ist es derweil wichtig, dass, wie er sagt, in der Diskussion um die Person Conrad Gröbers beide Seiten angesehen und gehört werden. Und er glaubt, Gröber hätte nicht das ihn im Zusammenhang mit Irene Fuchs belastende Material nach Rom gegeben, wenn er tatsächlich "Dreck am Stecken" gehabt hätte. Mehr Sachlichkeit in der Diskussion um Gröber fordert mit Heinrich Heidegger auch ein anderer Zeitzeuge. Man dürfe nicht nur die schlechten Seiten an Conrad Gröber herausstellen, sondern müsse das Gesamtbild betrachten, sagt er. Und die 86-Jährige Rosa Groß aus Meßkirch setzt hinzu, sie wünsche sich, dass das Thema gut hinterleuchtet werde und mitbedacht wird, was für eine Zeit es damals unter den Nazis war.

Der Erzbischof sprach von einem "Entehrungsfeldzug" gegen seine Person

Unter dem Titel "Verleumdungen" geht Erwin Keller in seiner Gröber-Biografie auf die Vorwürfe gegen den Erzbischof ein:

Die Verleumdungen über den Erzbischof, die Julius Streicher in die Welt gesetzt hatte, seien weitergegangen, schreibt Keller. So hätten "Hitlerleute" die Behauptungen Streichers in aller Öffentlichkeit weitererzählen können, ohne dass die geringste Aussicht bestanden hätte, gerichtlich gegen sie vorzugehen, da der Rechtsstaat schon längst tot war. Streicher hatte behauptet, er sei im Besitz von Briefen, aus denen hervorgeht, dass der Erzbischof unlautere Beziehungen zu einer Konstanzer Jüdin unterhielt. Wie Keller weiter schreibt, habe Gröber später Bischof Wienken ín Berlin mitgeteilt, wie bitter dieser "Entehrungsfeldzug" für ihn war. Er habe, da er sich selbst nicht mehr wirksam habe schützen können, alles belastende Material nach Rom gegeben. Und Keller zitiert aus einem Brief von Gröber zu dessen Beweggrund: "damit man später einmal meine Ehre, wenn ich nicht mehr unter den Lebenden bin, wenigstens vom Ausland her retten kann." Aufgrund persönlicher Feindseligkeiten habe es auch noch andere Angriffe gegen den Erzbischof gegeben. "Heinrich Mohr", schreibt Keller, habe so die übelsten Gemeinheiten, Verleumdungen und hinterhältige Angriffe auf die sittliche Lauterkeit des Erzbischofs ausgestreut. Vierzehn Personen hätten auf dem Ordinariat zu Protokoll gegeben, was Mohr alles über Gröber ausgesagt hatte und in einigen anderen Fällen sei es zu keiner protokollarischen Einvernahme gekommen. Mohrs lange gegen Gröber gehegte Feindseligkeit habe sich dann nochmals gesteigert, nachdem das Ordinariat eine ihm bislang gewährte finanzielle Beihilfe nicht weiter zahlen wollte. Und sein Hass habe eine weitere Steigerung erfahren, als der Erzbischof es ablehnte, ihn, den überzeugten Hitler-Anhänger und Vertrauten der Gestapo, in der Seelsorge zu verwenden. Gröber sei indes nicht gerichtlich gegen Mohr vorgegangen, da es aussichtslos gewesen wäre. Kein Gericht hätte sich getraut, den Parteigenossen zu verurteilen.