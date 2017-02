Meßkirch Workshop für Sänger im Meßkircher Schloss: Den Wandel der Chöre als Chance begreifen

66 Teilnehmer kommen beim Workshop Zukunftswerkstatt Vereine des Bodensee-Hegau-Chorverbandes im Schloss zusammen.

Die Chorszene wird trotz Unkenrufe über ein Chorsterben nicht kleiner, das unterstrich Referent Johannes Pfeffer beim Workshop Zukunftswerkstatt Vereine. Dass Chöre sich trotzdem mit Chorleitermangel, Vorstandsnachfolge, Überalterung und der Gewinnung neuer Sänger auseinandersetzen müssen, zeigte die Zahl von 66 Vertretern aus Traditionschören, weltlichen und Kirchenchören, jungen Chören und Chorleitern aus der Region, dem Hegau und dem Bodenseeraum. "Mit so vielen Leuten hatten wir gar nicht gerechnet", zeigten sich Josef Blender aus Meßkirch-Langenhart, stellvertretende Präsident des Verbandes, und Präsidentin Barbara Contius-Lorsbach erstaunt.

Eine der größten Sorgen der Chöre im ländlichen Raum sind die Chorleitersuche und die Finanzierung eines Chorleiters. Johannes Pfeffer, Vorsitzender der Chorjugend im Schwäbischen Chorverband, betonte, dass der Wandel der Chorszene völlig normal sei und Chancen biete. Der 28-Jährige ging darauf ein, dass auch Chöre vom Demographischen Wandel betroffen sind. Auch die Wanderbewegung der Menschen biete Chören eine Riesenchance. Die steuerlichen und juristischen Anforderungen an den Vorstand würden jedoch zunehmend höher. Der große klassische Vereinschor zerfalle mehr und mehr und kleinere Ensembles in verschiedenen Musikrichtungen entstehen.

In Kleingruppen erarbeiteten die Teilnehmer verschiedene Aspekte: Welchen Einfluss hat die Infrastruktur auf Chöre, wie können neue Mitsänger gewonnen und gut integriert werden? Was macht Gesangsqualität aus? Wie und wo findet man einen qualifizierten Chorleiter? Danach entwarfen die Gruppen Lösungsansätze. Patentrezepte konnte Pfeffer zum Bedauern von Teilnehmerin Gabriele Lingner vom Gemischten Chor Menningen nicht geben. Dazu seien die Chöre zu individuell, so Pfeffer. "Auch wenn ich nicht mehr in den vorderen Reihen des Gesangvereins stehe, hat mir dieses Seminar sehr viel Informationen gebracht", sagt Egon Steidle vom Männergesangverein Liederkranz Thalheim.