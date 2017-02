Leibertingen/Meßkirch Windkraftanlage: Das letzte Wort hat die Natur

Ein Gutachten zur Umweltverträglichkeit ist derzeit in Arbeit. Das Ergebnis hat Einfluss auf den Bau von Windkraftanlagen.

In den kommenden Monaten gibt es für Pflanzen und Tiere im Bereich des Vorranggebiets Windpark keinen Datenschutz. Die Mitarbeiter des Darmstädter Planungsbüros von Peter C. Beck sind damit beschäftigt, die Grundlagen für das Umweltverträglichkeitsgutachten zu ermitteln. Die damit verbundene "Feldarbeit" soll bis Oktober 2017 abgeschlossen sein. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2018 für die Öffentlichkeit vorliegen. Danach besteht die Möglichkeit für jedermann, Einwände zu erheben. Diese Einwände werden vom Planungsbüro bewertet und als Anlage zum Gutachten beim Landratsamt Sigmaringen vorgelegt. Die Fachleute in der Unteren Naturschutzbehörde brauchen dann rund sieben Monate, um die Arbeit der Darmstädter auszuwerten. Erst dann steht fest, ob überhaupt und wenn ja wo eine Windkraftanlage (WKA) gebaut werden darf.

Diesen Verfahrensablauf schildert Peter C. Beck. Er unterstreicht die Bedeutung der Arbeit mit dem Hinweis: "Wenn wir feststellen, dass an einer bestimmten Stelle durch eine WKA eine seltene Tier- oder Pflanzenart gefährdet ist, wird es an dieser Stelle kein Windrad geben." Im Extremfall, so Beck weiter, könnte auch das gesamte Projekt kippen, wenn das Umweltverträglichkeitsgutachten entsprechend ausfallen würde. Die Entscheidung, ob die Baugenehmigung erteilt wird, treffen natürlich nicht die Darmstädter, sondern die Beamten im Landratsamt in Sigmaringen auf Grundlage des Umweltverträglichkeitsgutachtens nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Wenn von einer Expertise das Ja oder Nein für ein Millionenprojekt abhängt, ist es, wie Beck unterstreicht, enorm wichtig, wissenschaftlich exakt und damit unanfechtbar zu arbeiten.

Beck: "Uns wird manchmal in den Bürgerversammlungen vorgeworfen, wir würden Gefälligkeitsgutachten abliefern." Das sei bei dem wissenschaftlichen Anspruch allerdings so gut wie unmöglich: "Jeder Fachmann würde es bemerken, wenn wir unsauber arbeiten würden."

Was "Wissenschaftlichkeit" bei der praktischen Feldforschung für ein Umweltverträglichkeitsgutachten bedeutet, macht Rainer Scherer am Beispiel seiner Arbeit deutlich. Scherer ist promovierter Zoologe und Biologe, der die Fledermäuse zu seinem Hauptforschungs- und Wissensgebiet gemacht hat. Die Suche nach den Fledermäusen erfolgt durch mobile und stationäre Ultraschalldetektoren. Mit dem mobilen Gerät ist Scherer nachts unterwegs, tagsüber sucht er die Baumbestände nach den Nist- und Wohnhöhlen von Fledermäusen ab. Scherer sagt dazu: "Jede Fledermausart hat ihren charakteristischen Ruf, den wir Menschen allerdings nicht hören." Die Auswertung der Ultraschalldaten sagt dem Fachmann zweifelsfrei, welche Art nachts auf Insektenjagd durch den Wald fliegt. Damit ist allerdings noch nichts über die Zahl der entsprechenden Fledermäuse gesagt: "Es kann sein, dass dieselbe Fledermaus hundertmal vorbeifliegt." Deshalb kommt es nicht auf die Zahl der Individuen an, sondern alleine das Vorhandensein der Arten ist maßgebend. Das gilt auch, wenn Bäume gefunden werden, in denen Fledermäuse leben könnten. Ob hier tatsächlich Fledermäuse zu Hause sind, spiele keine Rolle. Alleine das Vorhandensein entsprechender Wohnmöglichkeiten verbiete beispielsweise das Fällen der entsprechenden Bäume.



Tipps erwünscht

Peter C. Beck und seine Mitarbeiter sind bei der Erfassung der Tier- und Pflanzenarten im geplanten Windparkgebiet an sachkundigen Tipps aus der Bevölkerung interessiert. Wer Standorte seltener Arten in dem genannten Bereich kennt, soll sich melden. Peter C. Beck ist unter der Darmstädter Telefonnummer 0 61 51/29 69 59 oder per E-Mail unter p.c.beck@t-online.de zu erreichen (hps)