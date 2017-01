Meßkirch Wie werden Pflegeberufe attraktiver?

Auf sehr großes Interesse stieß eine Tagung im Schloss Meßkirch zur Zukunft in Pflege- und Gesundheitsberufen. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um Berufe in diesem Bereich für junge Menschen attraktiver zu machen.

Meßkirch – Um die Zukunft in Pflege- und Gesundheitsberufen ist es bei der Tagung im Meßkircher Schloss gegangen, die Rita Hafner-Degen vom Regionalbüro Netzwerk Fortbildung organisiert hatte. Über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für professionelles Handeln im Berufsfeld Pflege und Gesundheit sprach Professor Maik Winter von der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Ingrid Jörg, Diplomkauffrau und Lehrerin für Pflegeberufe, gab Tipps, wie dem Fachkräftemangel in den Pflege- und Gesundheitsberufen die Stirn geboten werden könnte. Den Abschluss bildete ein Podiumsgespräch mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen der Pflege- und Gesundheitsberufe.

Eine Tatsache steht fest: Die Pflege- und Gesundheitsberufe rücken mit jedem Jahrzehnt massiver in den Mittelpunkt, der Bedarf an Arbeitskräften wird in diesem Bereich enorm steigen. Allein im Landkreis Sigmaringen werden laut einer Prognose der Bertelsmann-Stiftung, die Winter präsentierte, bis zum Jahr 2030 die 65- bis unter 80-Jährigen um 42,4 Prozent zunehmen und die Hochbetagten von über 80 Jahren um 41,2 Prozent. Im selben Zeitraum sinkt der Anteil junger Menschen von 16 bis 18 Jahre, die eine Ausbildung beginnen. Der Blick auf diese demografische Entwicklung macht Überlegungen notwendig, wie es gelingen kann, Pflegeberufe für möglichst viele junge Menschen attraktiv zu gestalten.

Das Bild der Pflege müsse dahingehend verändert werden, dass die Menschen "den Mehrwert in diesem Beruf sehen", beschreibt Ingrid Jörg. "Personal ist unser höchstes Gut und dessen psychische Gesundheit ebenfalls", erklärt die Leiterin der Klinik Tettnang und der geriatrischen Rehabilitation am Klinikum Friedrichshafen. Flexiblere Arbeitszeitmodelle könnten dabei helfen. Es müsse gelingen, jeden an den richtigen Platz zu stellen, damit die Arbeitskraft eine möglichst hohe Zufriedenheit erreicht. Dazu gehören Gesprächsrunden, an denen sich alle Bereiche beteiligen. Statt eines hierarchischen Aufbaus sollten feste Strukturen für ein geregeltes Miteinander sorgen.

Maik Winter hält es für unabdingbar, dass der Arbeitgeber mit den Pflegekräften über deren Karriereplanung spricht, was in der Wirtschaft seit Langem üblich sei, um den gut Ausgebildeten eine Perspektive zu öffnen. Die Frage nach dem Image des Berufs und wodurch dieses gesteigert werde, sei schwierig, da mehrere Faktoren dazu beitrügen. Das hänge unter anderem mit dem durch die Medien vermittelten Bild und der Zufriedenheit der Arbeitskräfte im Pflegeberuf zusammen. Studiengänge könnten zur Imagesteigerung beitragen, eine breitere Karrieremöglichkeit und nicht zuletzt die Möglichkeit, sich selbst zu verwalten und gestaltend zu wirken. Der Pflegeberuf dürfe kein Sackgassenberuf sein, formulierte Winter.

In der Podiumsdiskussion bestätigte Claudia Krall vom Pflegestützpunkt des Landkreises Sigmaringen, dass flexiblere Zeitfenster wichtig seien, um den Pflegeberuf attraktiv zu gestalten. Weiterbildung und die Chance, sich persönlich entwickeln zu können, seien ebenfalls entscheidende Faktoren, ergänzte Elisabeth Croisier von der Helene-Weber-Schule.

Die Tagung stieß auf sehr große Resonanz. Der Großteil des Publikums bestand aus Fachkräften und Arbeitgebern sowie Mitarbeitern in Pflegestützpunkte, Arbeitsagenturen und Landratsämtern. Darüber hinaus kamen Zuhörer von Bildungsträgern aus dem Kreis und darüber hinaus. "Es war uns ein großes Anliegen, Bildung und Arbeitgeber zusammenzubringen", erläuterte Rita Hafner-Degen. Denn nur gemeinsam könne im kleinen regionalen Umfeld Bewegung in die Gesellschaft gebracht werden. Alle Beteiligten müssten sich überlegen, wie man die Menschen anspreche, um sie für einen Pflegeberuf zu begeistern.

Tipps für Interessenten

Wer Interesse an einem Pflegeberuf hat, sollte direkten Kontakt zu möglichen Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben suchen.

Informationen bei den Berufsschulen im Dualen Ausbildungssystem Pflege und Soziales: Helene-Weber-Schule (Bad Saulgau), Justus-von-Liebig-Schule (Überlingen), Edith-Stein-Schule (Ravensburg), Berta-Benz-Schule (Sigmaringen), Hochschule Ravensburg-Weingarten, Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege.

Die Agentur für Arbeit ist ebenfalls Anlaufstelle für Informationen.

Informationen zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen: Regionalbüro Netzwerk Fortbildung Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen, Kirchplatz 1, Pfullendorf, Telefon 0 75 52/25 11 56, E-Mail: rita.hafner-degen@stadt-pfullendorf.de

