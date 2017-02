Meßkirch Wie die Eisenbahn das Donautal eroberte

Willi Rößler vom Heimatverein Sigmaringen zeigt in einem Bildervortrag, wie die Bahnstrecke zwischen Ulm und Freiburg entstand.

Die Arbeiten an der Eisenbahnstrecke durch das Donautal waren Inhalt eines Vortrags, zu dem der Schwäbische Albverein Meßkirch ins Hotel Adler einlud. Für den Vortrag konnte der Vorsitzende Jochen Metz Willi Rößler gewinnen. Rößler ist einer der Mitorganisatoren der Ausstellung: „125 Jahre Donautalbahn – Ulm bis Sigmaringen“ des Heimatvereins Sigmaringen. Gleich zu Beginn begrüßte er die Zuhörer als Bahnmitarbeiter in Uniform, mit Trillerpfeife und Winkerkelle, wie es in einer Mitteilung des Albvereins heißt.

Willi Rößler begann den Vortrag mit einer Frage. Warum überhaupt sollte eine Eisenbahnlinie von Ulm nach Freiburg gebaut werden? Die Antwort hatte vor allem mit militärischen Überlegungen zu tun. Die Regierung wollte mit dieser Linie die Soldaten schneller an die französische Grenze bringen. Es wurden daher im Jahre 1886 Pläne für den Bau einer Donautalbahn von den Architekten vorgestellt. Natürlich wollte auch die badische Regierung von der Eisenbahnlinie profitieren und schlug vor, die Linie über Meßkirch laufen zu lassen. Hiervon waren jedoch weder die Württemberger noch die Hohenzollern angetan. Also beschloss man, die Linie durch das Donautal führen zu lassen. Die Regierung aus Berlin veranschlagte die Kosten auf 12 Millionen Reichsmark. Hierbei beteiligten sich die Länder Württemberg und Hohenzollern. Das Land Baden gab jedoch keinen Pfennig dazu.

Für den Bau wurden zuerst viele kleine Grundstücke entlang der Strecke von den Bauern aufgekauft, bevor 1887 die Bauarbeiten begannen. Zwölf Bauunternehmen mit bis zu 1500 Arbeitern arbeiteten an der Bahnstrecke. Das Personal kam aus der näheren Umgebung, aber auch aus Südtirol und dem Rheinland. Mit der Aussicht auf ein höheres Gehalt wurden die Arbeitskräfte in die Region gelockt.

Während der Bauarbeiten ereigneten sich immer wieder schwere Unfälle und auch Tote waren zu beklagen. Die Bahnstrecke sollte idealerweise geradeaus verlaufen und möglichst keine engen Kurven aufweisen. Deshalb wurden elf Brücken über die Donau gebaut. Diese hatten meist eine Länge von 180 Metern. Auch der Donauverlauf musste im Bereich Inzigkofen und Laiz auf einer Länge von 700 Metern begradigt werden. Bis in die 60er Jahre gab es mehrere Unterführungen entlang der Strecke. Heute erinnert nur noch eine im Bereich Laiz an die Arbeiten. Mehrere zweigleisige Tunnel mussten durch das Gestein getrieben werden. Pro Woche wurden etwa 20 Meter mit Hammer, Spitzhacke und Sprengstoff geschafft. Der Schanztunnel mit 680 Metern ist der Längste auf der Strecke. Am 26. November 1890 wurde die Bahnstrecke eingeweiht. Am Wegesrand säumten Musikkapellen und Schaulustige den Weg. Mehr Informationen zum Bau der damaligen Strecke können im Heimatmuseum Sigmaringen „Runder Turm“ in einer Ausstellung besichtigt werden.