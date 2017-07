Meßkirch Wertvolle Lebensbegleiter und Helfer: Ausstellung "Was mir heilig ist" in der Kreisgalerie

Wertvolle Lebensbegleiter und Helfer: Ausstellung "Was mir heilig ist" in der Kreisgalerie

Mitkurator Dominik Gerd Sieber hat durch Ausstellung "Was mir heilig ist" geführt. Die Schau zeigt Exponate von 41 Leihgebern. Fünf von ihnen waren dabei und beschrieben den persönlichen Wert des Exponats.

Meßkirch – In der Ausstellung "Was mir heilig ist. Zeitgenössische Glaubensbekenntnisse von Menschen aus dem Landkreis Sigmaringen" in der Kreisgalerie im Meßkirch Schloss sind Exponate von 41 Leihgebern präsentiert. Die Gegenstände sollen zeigen beziehungsweise symbolisieren, was den einzelnen Personen im Leben besonders wertvoll war und ist. Damit der Besucher daran teilnehmen kann, fassen Texttafeln die Essenz der Interviews zusammen, in welchen die Leihgeber den persönlichen Wert ihres Exponats beschreiben. Während der Sonderführung mit Dominik Gerd Sieber, einem von drei Kuratoren der Ausstellung, erklärten fünf Interviewpartner, warum die gezeigten Objekte eine solche Bedeutung in ihrem Leben erlangten.

Das Wort "heilig" habe sich zu Beginn der 41 Interviews als sperrig erwiesen, erläuterte der Historiker Dominik Gerd Sieber. Doch innerhalb der Gespräche mit den Menschen unterschiedlichen Alters und Milieus habe sich dann geklärt, dass es nicht um ein Bekenntnis zu einer Religion gehe, sondern dass sich der Begriff "heilig" ebenso auf ganz weltliche Dinge beziehen lasse. "Es ging um die Frage: Was hat mich begleitet, geprägt, was ist für mich wichtig?", beschrieb Sieber.

Das Prinzip eröffnete sich den Gästen der Sonderführung, als Manuela Steiert begann, von ihrer Wahl zu erzählen. In der Ausstellung ist ein großformatiges Foto ihrer Appaloosa-Stute Tempi zu sehen. Tiere seien ihr schon das ganze Leben lang wichtig gewesen. Doch erst vor 15 Jahren habe sie das Reiten angefangen und danach eine reittherapeutische Ausbildung absolviert. Pferde könnten Emotionen des Reiters gut spiegeln und sie besäßen sogar die Fähigkeit, seelisch kranken Menschen zu helfen, um wieder ins Leben zurückzukommen. "Besonders in stressigen Situationen empfinde ich es geradezu heilsam, auf ihr zu reiten", erklärte die Sozialpädagogin, die in Therapie-Sitzungen mit ihrer Stute anderen hilft, im Leben wieder Fuß zu fassen.

Rolf Blecher aus Ostrach-Magenbuch erzählte, welche Bedeutung für ihn die alten handgeschmiedeten Nägel haben, die er aus den Dielen seines alten Fachwerkhauses barg, zurechtbog und säuberte. Er wertschätzt die handwerkliche Fähigkeit, die zu ihrer Entstehung führte. Indem er sie "heil" machte, heiligte er sie im übertragenen Sinne.

Ein weiteres schönes Beispiel dafür, was im Leben wertvoll sein kann, erläuterte die Pfullendorferin Kezban Baybar: Bücher eröffneten ihr die Welt der Sprachen. Mit den Märchen der Brüder Grimm eignete sie sich die deutsche Sprache an, mit "Zwei Einzelne, ein Ganzes" von Bülent Gardiyanoglu die türkische und mit dem Koran möchte sie sich dessen Botschaften erschließen und ihre Kenntnisse über ihn vertiefen. Ganz besonders genoss sie die wertvolle Zeit der Vorlesestunden.

Für den Koch Fabrice Coquelin, der in Scheer lebt, ist sein "Guide Culinaire" von Auguste Excoffier heilig. "In diesem Buch steht nur Würdiges drin", beschreibt er das Kochbuch. Ihm selbst ist der Respekt vor Lebensmitteln und Tieren wichtig. Ein Formen- und Farbenbrett, welches die kognitiven Fähigkeiten schult, ist für Rüdiger Böhm in Gammertingen-Mariaberg Ausdruck einer Pädagogik, welche auf die Individualität jedes Menschen wert legt. "Diese Methode war damals in den Mariaberger Heimen innovativ", erklärte Böhm die Unterrichtsmethode, die der ehemalige Rektor Kraft Rall im ausgehenden 19. Jahrhundert erfand. Ihm sei damals die Bildung und Förderung seiner behinderten Schützlinge ein Herzensanliegen gewesen.

Die Ausstellung

Die Ausstellung "Was mir heilig ist" ist noch bis zum 15. Oktober in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss zu sehen. Öffnungszeiten: freitags bis sonntags und feiertags von 13 bis 17 Uhr. Sonderführungen gibt es am Sonntag, 20. August, mit Doris Astrid Muth und Interviewpartnern, am Sonntag 24. September mit Edwin Ernst Weber und Interviewpartnern, jeweils um 15 Uhr. Zur Finissage am 15. Oktober wird es ein Galeriegespräch zum Thema "Brauchen wir noch Religion?" geben.