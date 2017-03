Meßkirch Weltgebetstag im Raum Meßkirch und Sauldorf dieses Jahr mit Schwerpunkt Philippinen

Jedes Jahr feiern Menschen am ersten Freitag im März in einer weltweiten, ökumenischen Solidaritätsaktion den Weltgebetstag. In diesem Jahr stehen die Philippinen im Mittelpunkt, Frauen aus diesem Land haben den Gottesdienst vorbereitet, der weltweit gefeiert wird.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

20 bis 30 Frauen der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, der Mennonitengemeinde und Altkatholiken wirken im Vorbereitungsteam mit und den Weltgebetstag im Raum Meßkirch und Sauldorf vor. Frauen laden ein, bereiten vor, es dürfen selbstverständlich Männer und Frauen mitfeiern, hebt Gemeindereferentin Sybille Konstanzer vom Vorbereitungsteam hervor. "Der Weltgebetstag liegt allen am Herzen", sagt Mechthild Grau für das Meßkircher Vorbereitungsteam. Für Monika Gommeringer steht der Weltgebetstag für die Gemeinschaft der Frauen, und das verbindende Gebet Aller über die Konfessionen hinweg für dieses Land.

Ulrike Löffler aus Rengetsweiler sieht diesen Tag als Zeichen der Solidarität. Der Weltgebetstag macht auf die Probleme der Menschen aufmerksam, sagt Martina Lorch. Und das Bewusstwerden der Probleme der Frauen in den Ländern, fügt Bärbel Hermann an. Zur Einstimmung der Feier stellt das Vorbereitungsteam das Land vor, schildert die politische Situation des katholisch geprägten Landes mit 7107 Inseln. Wie im Eingangslied "Komm in den Kreis und erzähl deine Geschichte" besungen, hören die Feiernden die Erzählung philippinischer Mädchen und Frauen, die von ihrem Alltag und den damit verbundenen Herausforderungen berichten. Das Leben der Frauen ist von Ausbeutung und Sextourismus bedroht. Die Fülle der Vegetation und Ressourcen steht im Gegensatz zu mangelhafter Infrastruktur und geringer Kaufkraft, Erdbebengefahr und fehlender sozialer Sicherung im bevölkerungsreichen Land.

Diese Ungerechtigkeit wird auch im Titelbild zum diesjährigen Weltgebetstag von der philippinischen Künstlerin Rowena Laxamana-Sta deutlich dargestellt. Justitia in der Mitte nimmt ihre Augenbinde ab. Rechts von ihr ist der Tisch reich gedeckt, links lebt ein Großteil der Bevölkerung in Armut. Ein Fünftel der arbeitenden Bevölkerung ist im Ausland tätig, Kinder und Eltern werden sich fremd. Deshalb stellt das Weltgebetstags-Motto "Was ist fair?" die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. Fair-Trade-Produkte von den Philippinen wie Zucker, Mangos und Reis werden beim Weltgebetstag vorgestellt. Der Kauf dieser fair gehandelten Produkte fördert die Nachhaltigkeit die Nachhaltigkeit und bietet Familien die Möglichkeit, im Land einen gerechten Lebensunterhalt verdienen zu können, unterstreicht Sybille Konstanzer.

Die vielfältigen Lieder des Weltgebetstages übt der ökumenische Singkreis unter der Leitung von Marianne Albrecht-Krom ein. Letzte Probe ist am Aschermittwoch, 1. März um 20 Uhr im Paul-Gerhardt-Saal. Alle, die Freude am Singen haben, sind eingeladen. Mit der Kollekte aus den Gottesdiensten werden Frauen- und Mädchenprojekte auf den Philippinen unterstützt, die sich für politische, gesellschaftliche Beteiligung sowie gegen Gewalt an Frauen und Kindern engagieren. Das Zusammensein beim Essen nach dem Gottesdienst bietet Raum für Begegnung und Gespräche. Dafür bereiten Frauen anhand von Rezepten aus dem Vorbereitungsheft philippinische Speisen zu.

Weltgebetstag

Für den Weltgebetstag, die weltweite ökumenische Solidaritätsaktion christlicher Frauen, finden am Freitag, 3. März, um 18.30 Uhr im Martinssaal des Herz-Jesu-Heimes Meßkirch und um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Matthäus in Bichtlingen Gottesdienste statt.

Vor über 90 Jahren riefen 1927 erstmals nordamerikanische Frauen zum weltweiten ökumenischen Gebet auf. Christinnen in China, Indien, Polen, Syrien und weiteren Ländern schlossen sich damals an. 1947 fand im zerstörten Berlin der erste ökumenische Weltgebetstag-Gottesdienst in deutscher und englischer Sprache statt und setzte ein Zeichen für Versöhnung und Frieden.