vor 3 Stunden Gregor Moser Meßkirch Weitere Filmvorführungen von "Ein Haufen Liebe" in der Cine-Greth

Die Kinovorstellung des Films "Ein Haufen Liebe" der Meßkircher Filmemacherin Alina Cyranek in der Cine-Greth in Überlingen war am vergangenen Wochenende ausverkauft. Der Film läuft am Wochenende erneut in dem Überlinger Kino.