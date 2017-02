16.02.2017 14:23 Gregor Moser Exklusiv Meßkirch Wege aus der Gemeinschaftsunterkunft: Oft gibt es für Flüchtlinge keine Wohnung

Die Integration von Flüchtlingen gelingt am Besten inmitten der Gesellschaft. Eine Binse, deren Umsetzung jedoch mit Problemen behaftet ist. Mit ein Grund dafür: Der Mangel an geeignetem Wohnraum, der es anerkannten Flüchtlingen erlauben würde, die Unterkünfte zu verlassen, um in die eigenen vier Wände einzuziehen und sich zu integrieren.