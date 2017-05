Meßkirch Wasserversorgung in Langenhart ärgert Eigentümer

Peter Thaler aus Langenhart ist erzürnt über die Stadtverwaltung und hat sich deshalb nun unter anderem an die Kommunalaufsicht gewandt. Der Grund: In seinem Haus "Im Öschle" in Langenhart stimmt der Wasserdruck nicht. "Wenn meine Frau unten die Waschmaschine an hat, brauche ich oben nicht duschen gehen", sagt er. Und: Als er im vergangenen Sommer im Garten einen Sprinkler mit Druckerhöher in Betrieb genommen hatte, konnte die Nachbarin ihre Kinder nicht mehr zum Duschen schicken.

In seinem Schreiben an die Kommunalaufsicht schreibt er: "Die Wasserversorgung in Langenhart ist seit Jahren grenzwertig schlecht. Die Versorgungssituation ist der Gemeinde seit Langem bekannt. Dennoch sind nach unserer Information die Gemeinderäte nicht über die mittlerweile prekäre Situation orientiert." Vorhandene Wohngebäude könnten nur noch unzureichend mit Wasser versorgt werden. "Teilweise kann die Versorgung bereits heute nicht mehr sichergestellt werden. Geräte schalten zeitweise automatisch ab, weil zu wenig Wasser zur Verfügung steht. Kinder und Erwachsene können zeitweise nur nach Absprache Baden oder Duschen. Wenn mehrere Verbraucher gleichzeitig Wasser entnehmen, ist dies nicht mehr möglich." Er habe eine normale Dusche im ersten Obergeschoss mit normalen Strahlern von oben und von der Seite. "Nichts Außergewöhnliches", sagt er. Aber schön sei sie und gekostet habe sie ihn auch einiges.

Ortsvorsteherin Elvira Reichert weiß, dass es um den Wasserleitungsdruck in Teilen von Langenhart schlecht bestellt ist. Ein anderer Betroffener habe sie 2016 aufgesucht und ihr mitgeteilt, dass der Wasserdruck in der Leitung zu gering ist. Dies habe sie der Stadtverwaltung gemeldet. Kurz darauf sei Thaler gekommen. Sie wisse, dass es bei den anderen Bewohnern in dem Gebiet auch nicht optimal ist. Bei den anderen sei die Situation indes nicht so extrem wie bei Thaler, vermutet sie. "Denn sonst hätten die sich doch gemeldet." Die Verantwortung für Thalers jetzigen Frust sieht die Ortsvorsteherin indes auch ein Stück weit bei Thaler selbst liegen. Sie sagt: "Wenn ich einen Bauplatz kaufe, sollte ich mich vorher informieren, wie die Verhältnisse vor Ort sind." Auch sollte von einem Installateurbetrieb erwartet werden, dass der beim Einbau von Sanitäranlagen über die herrschenden Druckverhältnisse Bescheid weiß und den Bauherrn informiert.

Thaler berichtet von einem Eingangsdruck von rund zwei Bar, wenn kein Nachbar gerade Wasser zapft. Danach habe er bei einem Geschoss einen Verlust von einem halben Bar. Beim Erwerb des Grundstücks sei er nicht auf die Idee gekommen, nach dem Wasserdruck zu fragen, räumt er ein. In seinem Schreiben an die Stadt heißt es nun: "Das Grundstück wurde uns ohne Lasten und Mängel verkauft. Dies beurteilen wir heute als arglistige Täuschung." Nach dem Zuzug im Juni 2016 hätten sie die Situation bei der Gemeinde angezeigt. Zunächst sei das Problem abgestritten worden. Der Wasserdruck sei ausreichend. "Nachdem Messungen das Gegenteil bewiesen, begann die Gemeinde 'Ursachenforschung' für ein offensichtlich langjähriges Problem zu betreiben. Dies tut sie bis heute, allerdings mit der bekannten Gemächlichkeit staatlicher Organe. Die Sorgen der Verbraucher werden mit Achselzucken kommentiert. Die Bürger können nicht das Gefühl haben, hier auch nur teilweise ernst genommen zu werden. Ein Wort des Bedauerns oder gar eine Entschuldigung war nicht zu vernehmen."

Dass Thaler nicht allein mit dem Problem des niedrigen Drucks ist, bestätigt Christian Marquart, der ebenfalls in dem Bereich in Langenhart wohnt. "Wir waren die Ersten, die dort gebaut haben und bei jedem weiteren Haus, das gebaut wurde, wurde es mit dem Druck schlechter." Extrem sei es, wenn viele Anwohner gleichzeitig Wasser zapften. "Wenn ich im Urlaub woanders dusche, erschrecke ich, wie viel Wasser da kommt." Eine Druckerhöhungsanlage zu kaufen, sehe er nicht ein. Schließlich zahle er seinen Wasserzins. Thaler sagt, er wolle keine solche Anlage kaufen, da die Nachbarn dann noch mehr Probleme bekämen.

Neben seinem Brief an die Kommunalaufsicht hat Thaler auch dem Kreisbrandmeister geschrieben. "Nach unseren Informationen ist es am vorhandenen Hydranten in der Straße Im Öschle nicht möglich, mehr als einen Löschschlauch zu betreiben. Dies würde im Notfall bedeuten, dass die Löscharbeiten signifikant behindert wären."

Bürgermeister Arne Zwick stellt in der Sache fest: "Das Problem ist seit Juni 2016 bekannt. Seitdem wussten wir, dass es dort Probleme gibt und haben verschiedene Maßnahmen ergriffen." Nach dem Einsatz von Druckloggern zur Messung des Drucks in der Wasserleitung, einer Kanalspülung und dem Austausch eines Rohrleitungsstücks im Ulmenweg im Frühjahr sei nun die Befahrung der Wasserleitung in Vorbereitung. Seit Längerem versuche die Verwaltung auch, ein Fachbüro mit einer Rohrnetzberechnung zu beauftragen, was angesichts voller Auftragsbücher aber Zeit braucht. "Es ist eine schwierige Gemengelage. Wir sind seit längerer Zeit dran, schauen und messen aber wissen noch nicht, wo wir dran sind." Das Thema werde so auch nicht ignoriert, sondern es gebe einen permanenten Austausch mit der Ortsvorsteherin, unterstreicht der Rathauschef. Zwick stößt es andererseits sauer auf, dass Thaler der Verwaltung schon seit Monaten mit rechtlichen Schritten droht. Dabei sei es eben Fakt, dass die Rohrleitung im Ulmenweg nicht bei Schnee und Eis habe ausgetauscht werden können und es jetzt Zeit brauche, eine Firma für die Rohrnetzberechnung zeitnah zu verpflichten. Zu den Bedenken Thalers wegen des Hydranten sagt Zwick: Dies sei kein reales Problem, da die Feuerwehr andere Löschmöglichkeiten hat. In dem Zusammenhang sei die Stadt jedoch froh, in Langenhart eine Feuerwehr zu haben. Die würde sich, falls es ein Problem geben würde, auch melden.

Ortsvorsteherin Winker schätzt die Lage so ein: Noch etwas Geduld wäre in der Sache nötig. Schließlich brauchten Dinge eben ihre Zeit. Ein Vorschlag, der in der jetzigen Situation indes schwierig sei, Thaler anzuraten, weiß auch sie.

Zum Hintergrund

Uwe Winkler vom Stadtbauamt erläutert, dass in dem Gebiet "Im Öschle" in Langenhart der Ruhedruck bei rund zwei Bar liegt. Dies resultiere aus einem Höhenunterschied von rund 20 Metern zum Wasserhochbehälter. Ideal sei ein Druck zwischen 2,5 und sechs Bar, sagt Winkler. Der Fall von Peter Thaler sei indes das erste Mal, dass er in den vergangenen zehn Jahren von dem Problem in dem Gebiet gehört hat, stellt er fest. (mos)