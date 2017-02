Meßkirch Vortrag über Reise nach Island: Von Gletschern und heißen Quellen

Walter und Sigrid Füss berichten bei den Landfrauen in Meßkirch von ihrer zweimonatigen Island-Tour, wovon sie faszinierende Aufnahmen der weiten Landschaften mitbrachten.

Das Interesse am Vortrag über Island in der ehemaligen Landwirtschaftschule war recht groß. Walter Füss und seine Ehefrau Sigrid, die beide aus Hitzkofen stammen, zeigten sich erfreut und hatten ihren Vortrag über Island unter das Thema "Insel aus Feuer und Eis" gestellt. Der 74 jährige Walter Füss und seine Ehefrau erkundeten die Insel vor zwei Jahren mit ihrem Wohnmobil.

Insgesamt leben 320 000 Menschen auf der Insel und etwa 80 000 Pferde sowie 500 000 Schafe. Der Inselstaat umfasst 18 kleine Inseln und gehört geografisch zu Nordeuropa. Dass sich auf Island viel an Naturgeschehen bewegt, brachten die Filmaufnahmen sehr gut zum Ausdruck. Seen, Flüsse, Berge, Wasserfälle und viele Vogel- und Möwenarten bestaunte das Ehepaar auf seiner zweimonatigen Reise.

Die Sicht über flache Landflächen faszinieren, selbst ein Sandstrand entdeckte das Ehepaar. Die bekannten heißen Quellen, die auf Island aus dem Boden schießen und teils bis 100 Meter hohe Fontänen in die Luft jagen, dokumentierte Füss wirkungsvoll. Die Genugtuung, in besonders angelegten Quellenbädern bei 37 bis 42 Grad ein Bad bei niedrigen Außentemperaturen zu nehmen, gehört dazu.

Beeindruckend war auch die Schneewanderung des Ehepaars auf einen Gletscher bis hinauf zur Bergspitze, von wo sich ihnen ein herrlicher Blick über die zum Teil erloschenen Vulkantrichter bot. Das dort herausgeschossene Lava bedeckt ganze Landstriche. Die Hauptstadt Reykjavík, die am nördlichste gelegene Hauptstadt der Welt, gilt als die erste Siedlung des Landes, die um 870 entstand. An den kürzesten Tagen des Jahres gibt es in der Hauptstadt nur vier Stunden Sonnenlicht, dagegen sind im Sommer die Nächte so hell wie der Tag.

Doch auch die Erderwärmung sei in Island festzustellen, wie das Ehepaar berichtete. Das abschmelzen einzelner Gletscherzungen konnte Walter Füss selbst feststellen, denn bereits vor knapp 20 Jahren führte sie ihre Tour auf die Insel. "Und das wird sicherlich nicht unsere letzte Reise nach Island sein", versicherte das Ehepaar, die für ihren Vortrag viel Beifall bekamen.