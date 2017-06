Meßkirch Vortrag über Flüchtlinge im Mittelmeer von Thomas Nuding bei der Feuerwehr soll Menschleben retten

Thomas Nuding möchte Geld für den Kauf von Centifloats sammeln mit denen Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahrt werden können. Gemeinsam mit der Meßkircher Flüchtlingshilfe lädt Thomas Nuding zu einem Vortrag über die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ein. Der Vortrag beginnt am Donnerstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Meßkirch.

Nuding, der mit der Nichtregierungsorganisation See Eye als Kapitän eines Schiffes zweimal vor der libyschen Küste war, um Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten, berichtet von seinen teils dramatischen Erlebnissen an Bord, die er zuletzt über die Osterfeiertage im Mittelmeer erlebt hat. Ziel des Abends soll sein, genügend Geld einzusammeln, damit der Verein Sea-Eye ein oder besser noch orangefarbene Centifloats kaufen und damit sein Schiff ausrüsten kann. Für einen solchen Schlauch, der mit Haltevorrichtungen ausgestattet ist, an denen sich Menschen festhalten können, kostet rund 1500 Euro, sagt Nuding. Das Überlebensinstrument sei 16 Meter lang, etwa einen halben Meter breit und die aufgeblasene Gummiwurst lasse sich im offenen Meer hervorragend schieben und schleppen. Der Kauf eines solchen Centifloats sei für den Verein Sea-Eye zu teuer doch gebraucht würden sie dringend. Zwei Centifloats seien dabei besser als nur eines, da die zusammengebundenen Floats auch die Möglichkeit böten, darauf zu sitzen. "Wenn damit 100 Leben gerettet werden können, sind 3000 Euro keine Summe" sagt er. Zu der Veranstaltung selbst wolle ein Stück eines Schlauchboots mitbringen, mit denen die Flüchtlinge von den Schleusern auf das Meer geschickt werden. Diese Boote seien dazu bestimmt, unterzugehen.

"Man muss etwas tun", sagt er mit Blick auf das Drama auf hoher See. "Wenn es keine privaten Hilfsorganisationen wie Sea Eye geben würde, würden im Mittelmeer Hunderttausende Flüchtlinge ertrinken", hatte er nach seiner ersten Fahrt gesagt. Heute verwahrt er sich gegen Vorwürfe, die gegen Nichtregierungsorganisationen wie Sea Eye laut werden. Noch im Juli fährt er zu einem Treffen der Schiffsbesatzung und im Oktober werde er zu einer zweiwöchigen Fahrt erneut in Richtung Malta aufbrechen, wo die See Eye liegt.